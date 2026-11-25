Statele Unite au anunțat un nou val de tarife vamale asupra importurilor din China, Uniunea Europeană și alte 12 economii majore într-o încercare de a viza țările acuzate de supracapacitate industrială și subvenții pe care administrația Trump le consideră neloiale.

Noile taxe de import vin în urma unei anchete de luni de zile a biroului Reprezentantului Comerțului din SUA asupra a ceea ce administrația americană numește o producție excesivă, care a dus la o avalanșă de bunuri la prețuri mai mici și a subminat prețurile companiilor americane.

Printre țările afectate se numără: China, Uniunea Europeană, Singapore, Elveția, Indonezia, Malaezia, Cambodgia, Thailanda, Coreea de Sud, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Japonia și India. China se confruntă cu cea mai mare rată de „până la 40%”, urmată de Vietnam cu până la 35%, iar alte țări se confruntă cu 20% sau 25%, relatează BBC.

Această decizie vine ca parte a eforturilor lui Donald Trump de a-și revizui politica tarifară după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele vamale radicale anunțate în primele luni ale celui de-al doilea mandat al său.

Președintele american a amenințat în repetate rânduri și a impus tarife vamale de când a revenit în funcție la Casa Albă și a argumentat că această politică va stimula producția și va crea noi locuri de muncă. Cu toate acestea, economiștii au avertizat că taxele de import pot alimenta inflația, pot crește prețurile pentru consumatori și pot afecta comerțul global.