Invitată în emisiunea „Ai aflat. Cu Ionuț Cristache” de la Gândul, actrița Lia Bugnar s-a arătat indignată de activismul colegilor de breaslă și de ferocitatea cu care aceștia, de-a lungul anilor, au reușit să își impună viziunea politică și candidații preferați, în detrimentul maselor pe care, de multe ori, le desconsideră și le etichetează după bunul plac.

„Niște oameni care se cred rafinamentul pe pământ și circulă pe două picioare sunt radicali, la fel de radicali ca cei pe care ei îi numesc putiniști/auriști”, a declarat Bugnar.

Mai mult, actrița susține că activismul nu face casă bună cu actoria și că, de multe ori, alegerile colegilor au fost alegeri falimentare pentru România:

„Ca să fie foarte limpede, noi suntem și foarte proști, noi, cei din lumea teatrului, dăm în gropi de proști (…). Foarte mulți dintre noi, nu eu, foarte buni pe ce fac, extrem de creativi, foarte inteligenți pe aleiuța lor, din păcate, nu stau pe aleea lor, ei vor să păstorească societatea românească și vin și zic: «Vă spunem noi care e drumul». Care drum nu a fost niciodată bun.”

„Nu numai că suntem foarte proști, ci suntem și foarte lipsiți de simțul răspunderii”

Când vine vorba de rezultatul implicării politice a actorilor, actrița este și mai tranșantă:

„Ce am propus noi, artiștii, de fiecare dată a fost catastrofal! (…) Nu numai că suntem foarte proști, ci suntem și foarte lipsiți de simțul răspunderii și de coloană vertebrală! O dată nu am văzut unul să zică: «Oameni buni, v-am sfătuit atât de prost, încât promit să tac 3 ani!»”

Lia Bugnar și-a încheiat pledoaria susținând că actorii sunt printre cei mai „periculoși cetățeni”, prin modul în care pot distorsiona realitatea și percepțiile celor din jur, și s-a angajat public să nu mai îndemne pe nimeni cu cine să voteze și în ce sau cine să creadă.