06 nov. 2025, 18:19, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a abordat, alături de jurnalistul Doru Bușcu, tema prezenței surpriză la București a secretarului general al NATO. Invitatul a remarcat că șeful statului a ratat o mare ocazie de a negocia contracte în beneficiul forțelor noastre armate. Șansa rataă este cu atât mai gravă cu cât vizita liderului NATO în România are loc la scurt timp după ce Statele Unite ale Americii au decis reducerea drastică a trupelor din țara noastră.

Chestionat de moderator să comenteze pe marginea vizitei lui Mark Rutte la București, Doru Bușcu a punctat că, în viziunea sa, a fost mai mult o întâlnire formală a șefului NATO cu președintele țării.

Rutte joacă mult mai bine decât ar fi jucat Iohannis

Nici nu m-am uitat că știam că e nimic. E foarte bine, statement-ul public e că a venit Mark Rutte. E un politician foarte abil, joacă mult mai bine decât ne imaginăm că ar fi putut juca Iohannis în fruntea NATO, care probabil că ar fi vizitat piramidele cu Moșteanu în timp ce venea ăsta în România. E un joc de relații publice și atât.

Mai grav este, în viziunea jurnalistului Cațavencii, faptul că Nicușor Dan nu a discutat contracte vitale pentru apărarea țării, deși agenda întâlnirii a fost una generoasă.

Cu Rutte trebuiau discutate contracte imediate nu numai de achiziții militare sau transfer de know how, ci de import de know how în instruirea armatei, a trupelor”, a punctat Bușcu.

Mai exact, jurnalistul consideră foarte oportună achiziționarea de instructori militari de afară, mai ales că „ai noștri – am văzut din reportajele Recorder – soldații profesioniști, după ce termină cele 8 ore de strajă se duc să facă Uber ca să completeze… Pe un stagiu se fac două sesiuni de tragere

O agendă bogată, rezultate aproape nule

Discuțiile tête-à-tête dintre Nicușor Dan și Mark Rutte au durat aproximativ 45 de minute, fiind urmate de discuțiile oficiale între delegații. Delegația România a fost formată din ministrul de externe Oana Țoiu, ministrul apărării Ionuț Moșteanu, ministerul economiei Radu Miruță, consilierii prezidențiali Marius Lazurca, Radu Burnete, Valentin Naumescu, Diana Iancu și ambasadorul României la NATO, Dan Nicolăescu.

Secretarul General al NATO a venit miercuri la București pentru a participa la forumul NATO pentru Industria de Apărare. Evenimentul a fost organizat sub patronajul lui Mark Rutte și co-organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare și Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al Cartierului General al NATO, transmite Ministerul Apărării Naționale.

La forum au participat directori de companii industriale, lideri civili și militari de rang înalt ai NATO și oficiali naționali, precum și lideri cheie din alte instituții, potrivit MApN.

