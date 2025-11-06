O nouă GAFĂ a lui Nicușor Dan. La Forumul NATO, de față cu Mark Rutte, președintele României a încurcat pupitrul de unde trebuia să își țină discursul

Președintele Nicușor Dan a făcut o nouă gafă chiar în fața reprezentanților NATO, de la Forumul pentru industria de Apărare. În momentul în care președintele a fost chemat pentru a susține un discurs, acesta a părut derutat și s-a dus la pupitrul greșit.
Din fericire pentru liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, șefa de protocol, l-a ajutat să se orienteze și l-a condus la pupitrul unde trebuia să-și susțină alocuțiunea.
Un alt moment din cadrul evenimentului, când Nicușor Dan a avut o atitudine confuză, a fost acela când șeful statului caută, dezorientat, scaunul rezervat președintelui. Acesta a fost îndrumat de șefa Protocolului de la Cotroceni, care i-a arătat președintelui Nicușor Dan unde să se așeze.
Președintele României, Nicușor Dan, nu este la primul moment de derută în timpul unui eveniment public.
La ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu, președintele nu a ştiut unde să se așeze la finalul ceremoniei. Tot șefa Protocolului, Delia Dinu, i-a indicat ce să facă și pe unde să meargă.
În vizitele sale la Iași și Timișoara, Nicușor Dan a avut aceleași minute de derută.
De fiecare dată, oamenii de la Protocol s-au străduit să-l scoată pe președinte din încurcătura mișcărilor sale confuze, dar nu au reușit, astfel că imaginile cu Președintele României, Nicușor Dan au devenit virale.