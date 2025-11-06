Prima pagină » Actualitate » O nouă GAFĂ a lui Nicușor Dan. La Forumul NATO, de față cu Mark Rutte, președintele României a încurcat pupitrul de unde trebuia să își țină discursul

O nouă GAFĂ a lui Nicușor Dan. La Forumul NATO, de față cu Mark Rutte, președintele României a încurcat pupitrul de unde trebuia să își țină discursul

Ruxandra Radulescu
06 nov. 2025, 08:49, Actualitate
O nouă GAFĂ a lui Nicușor Dan. La Forumul NATO, de față cu Mark Rutte, președintele României a încurcat pupitrul de unde trebuia să își țină discursul

Președintele Nicușor Dan a făcut o nouă gafă chiar în fața reprezentanților NATO, de la Forumul pentru industria de Apărare. În momentul în care președintele a fost chemat pentru a susține un discurs, acesta a părut derutat și s-a dus la pupitrul greșit.

Din fericire pentru liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, șefa de protocol, l-a ajutat să se orienteze și l-a condus la pupitrul unde trebuia să-și susțină alocuțiunea.

Nicușor Dan, dezorientat la evenimentul NATO. Șeful statului nu-și găsește scaunul

Un alt moment din cadrul evenimentului, când Nicușor Dan a avut o atitudine confuză, a fost acela când șeful statului caută, dezorientat, scaunul rezervat președintelui. Acesta a fost îndrumat de șefa Protocolului de la Cotroceni, care i-a arătat președintelui Nicușor Dan unde să se așeze.

Nicușor Dan, „maestrul” gafelor de protocol

Președintele României, Nicușor Dan, nu este la primul moment de derută în timpul unui eveniment public.

La ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu, președintele nu a ştiut unde să se așeze la finalul ceremoniei. Tot șefa Protocolului, Delia Dinu, i-a indicat ce să facă și pe unde să meargă.

Nicușor Dan dă din mâini, încurcat

Nicușor Dan dă din mâini, încurcat

În vizitele sale la Iași și Timișoara, Nicușor Dan a avut aceleași minute de derută.

De fiecare dată, oamenii de la Protocol s-au străduit să-l scoată pe președinte din încurcătura mișcărilor sale confuze, dar nu au reușit, astfel că imaginile cu Președintele României, Nicușor Dan au devenit virale.

Citește și

VIDEO Operațiunea „JUPITER 4”. Descinderi în forță ale Poliției Române la peste 300 de adrese într-un dosar de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani
08:43
Operațiunea „JUPITER 4”. Descinderi în forță ale Poliției Române la peste 300 de adrese într-un dosar de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.351. Teroarea se mută în Rusia: atac masiv cu drone în regiunea Volgograd
08:39
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.351. Teroarea se mută în Rusia: atac masiv cu drone în regiunea Volgograd
LIVE VIDEO Nicușor Dan, în fața reprezentanților NATO: „Reînarmarea este deosebit de relevantă. Nu este o alegere este o necesitate”
08:35
Nicușor Dan, în fața reprezentanților NATO: „Reînarmarea este deosebit de relevantă. Nu este o alegere este o necesitate”
ULTIMA ORĂ Oana Țoiu și Mircea Geoană participă la NATO Industry Forum, eveniment sub patronajul Statului Major Internațional al NATO
08:32
Oana Țoiu și Mircea Geoană participă la NATO Industry Forum, eveniment sub patronajul Statului Major Internațional al NATO
ULTIMA ORĂ Percheziții la Tinmar Energy, suspectată că a umflat prețul ENERGIEI pentru a încasa bani de la stat din schema de plafonare – SURSE
08:10
Percheziții la Tinmar Energy, suspectată că a umflat prețul ENERGIEI pentru a încasa bani de la stat din schema de plafonare – SURSE
Mediafax
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Cum s-au infiltrat rușii în Pokrovsk și au preluat controlul din interior: „Nu mai știm cine e civil și cine e inamic”
Mediafax
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe astăzi. Buget total de 200 de milioane de lei
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Câți pași trebuie să facem pe zi pentru a încetini declinul Alzheimer?
METEO Vești bune de la ANM. Vremea se încălzește în weekend, la București, însă astăzi și mâine temperaturile rămân scăzute
08:31
Vești bune de la ANM. Vremea se încălzește în weekend, la București, însă astăzi și mâine temperaturile rămân scăzute
SPORT Gigi Becali, amenințat: „Vreau să-i iau totul! Să se desființeze FCSB!”
08:08
Gigi Becali, amenințat: „Vreau să-i iau totul! Să se desființeze FCSB!”
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Omul de rând a fost abandonat în ROMÂNIA”
08:00
Gigi Nețoiu: „Omul de rând a fost abandonat în ROMÂNIA”
Democrația a MURIT în interiorul partidelor. Suveraniști sau liberali, progresiști sau social-democrați, toți au ceva în comun: candidatul-unic. Cum ne-am întors la „unanimitate”, după 35 de ani de libertate
08:00
Democrația a MURIT în interiorul partidelor. Suveraniști sau liberali, progresiști sau social-democrați, toți au ceva în comun: candidatul-unic. Cum ne-am întors la „unanimitate”, după 35 de ani de libertate
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Lipsa locurilor de muncă îi face pe tineri să PLECE din satele în care s-au născut”
07:39
Gigi Nețoiu: „Lipsa locurilor de muncă îi face pe tineri să PLECE din satele în care s-au născut”