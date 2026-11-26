George Simion, președintele AUR, a venit joi, 26 noiembrie, la Parchetul General, pentru a fi audiat în calitate de suspect, într-un dosar de instigare publică. George Simion a anunțat că a fost chemat de procurori, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Update 12:00: Parchetul anunță punerea în mișcare a acțiunii penale față de George Simion

„În cursul zilei de astăzi, 26 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un deputat din Parlamentul României sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat următoarea situație de fapt:

În data de 09 martie 2025, în jurul orei 22.00, inculpatul, având calitatea de deputat în Parlamentul României și lider al unei formațiuni politice, a publicat pe pagina sa de Facebook, accesibilă publicului, videoclipul cu titlul ”Reacție la cald” (apreciat de un număr de 45.446 de urmăritori, la care a primit, până la data de 10 martie 2025, un număr de 7823 de comentarii și a fost distribuit de 6143 de ori).

Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei ”ar trebui jupuiți în piața publică”, referindu-se la membrii Biroului Electoral Central – ”Cei care au comis lovitura de stat” (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidențiale).

Mesajul transmis prin intermediul rețelei sociale s-a realizat în contextul în care, la aceeași dată, la sediul BEC, mai multe persoane, inclusiv parlamentari din aceeași formațiune politică, manifestau la sediul BEC, protestul degenerând în exercitarea de acte de violență prin incendierea și spargerea unor bunuri și rănirea jandarmilor”, au transmis reprezentanții Parchetului General.



După inculpare, urmează redactarea rechizitoriului și trimiterea în judecată.

„Tot acest dosar este o mascaradă, un dosar politic”

„Am așteptat să aflu mai multe despre acest dosar. Dosarul este unul din luna martie. Până pe 10 martie doar 11 dosare făcuse Parchetul General. Tot acest dosar este o mascaradă, un dosar politic. Procurorul Rareș Petru Stan care de 2 ani nu se ocupă decât de opoziția politică, tot ce înseamnă AUR, Călin Georgescu, alți lideri din zona suveranistă, toate dosarele, într-un mod total discreționar ajung la acest procuror.

Împotriva oricărei practici juridice am fost chemat aici după un an și jumătate, direct în calitate de suspect pentru a mi se spune astăzi că mi se schimbă încadrarea juridică și sunt inculpat”, a declarat George Simion la ieșirea din sediul Parchetului General.

Update 11:00: George Simion a ajuns la Parchetul General. Liderul AUR a transmis că ”în mod clar, acest dosar va fi urmat de altele”

”Mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi aici. Singurul motiv pentru care suntem aici este că nu am vrut să facem pace cu sistemul. Singurul motiv pentru care s-a declanșat acest dosar inventat este faptul că nu am vrut să votăm Guvernul Bolojan.

În mod normal, acest Parchet General ar fi trebuit să ancheteze dosarul Nordis și să ne cheme pe toți în dosarul anulării alegerilor. Acest Parchet General ar trebui să-i facă dreptate lui Georgescu, nu să-l țină nevinovat în închisoare și în arest la domiciliu.

Vom intra alături de avocații aleși în clădirea Parchetului și vom vedea de ce suntem acuzați.

Primul partid parlamentar, singura forță de opoziție, chemat pentru ceva ce pare a fi hilar. Să vedem dacă îi interesează bunurile de chinchilla pe care guvernanții le afișează și de unde și-au făcut averi.

În mod clar, acest dosar va fi urmat de altele. Nu este exclus să mă vedeți în altă calitate decât cea în care am fost chemat.

România este o dictatură, dar nu va rămâne așa mult timp”, a declarat George Simion.

Upadate 10:52: Dan Dungaciu și Petrișor Peiu, alături de susținătorii lui George Simion, în fața Parchetului General.

Update 10:44: „Uniți, cu toți, să scăpăm de hoți” și „Justiție, nu corupție” scandează susținătorii lui Simion.

Update 10:32: „Și noi suntem George Simion” și „Jos Cenzura” scandează susținătorii lui Simion.

Update 10:26: Aproximativ 150 de susținători îl așteaptă pe George Simion în fața Parchetului General.

Update 9:41: Susținătorii lui George Simion încep să se strângă în fața Parchetului General. Liderul AUR va sosi în jurul orei 11:00.

Știre inițială

”Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de «suspect» la Parchetul General!”, a scris George Simion marți seara pe Facebook. Președintele AUR și-a încheiat mesajul cu un îndemn adresat susținătorilor săi: ”Nu trădăm, nu renunțăm!”

George Simion a susținut că citarea sa în calitate de suspect ar reprezenta un răspuns politic după ce luni seara, AUR a prezentat un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 din România. În replică, Parchetul General a precizat că procedura de citare a fost efectuată vineri, 20 noiembrie, iar confirmarea de primire a citației a fost transmisă prin e-mail în aceeași zi, cu trei zile înainte ca AUR să prezinte public raportul.

De asemenea, George Simion a precizat miercuri că a fost sunat pe telefonul soției de un număr necunoscut.

”Soția era cu fetița mică și suna un număr necunoscut și i-am zis: «Lasă că răspund eu». Și era un domn polițist care a zis că sunt citat. Am întrebat ce procuror și mi-a zis procurorul Rareș Petru Stan. Noi suntem familiarizați cu numele acestui procuror, Rareș Petru Stan, pentru că e același care cu trei zile înainte de alegerile europarlamentare ne-a așteptat în fața scărilor de bloc pe toți din echipa de conducere și ne-a luat telefoanele, laptopurile — nici acum nu le-am primit”, a declarat George Simion.

În ce dosar este vizat George Simion

La postarea privind anunțul, mai mulți susținători ai săi l-au întrebat despre ce dosar este vorba. În replică, președintele AUR a precizat că este un dosar de instigare publică.

”Am primit o citație vineri pentru a fi audiat pe data de 26noiembrie și am fost sunat astăzi de un domn polițist de la cercetări penale pe telefonul soției! Am crezut că este altă speță dar pare că este fix aceeași: instigare publică!! Vom vedea joi cu ce am greșit în fața regimului, alte informații nu am acum să pot oferi”, a spus Simion.