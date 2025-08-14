Doru Bușcu: „Între farsă și stabilitate – realitatea STATULUI român”

În emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din 14 august 2025, invitatul Doru Bușcu a adus în prim-plan o critică dură la adresa mecanismelor instituționale din România . Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache.

Ionuț Cristache a comentat cazul Oana Țoiu, lider în diplomația românească, subliniind „dezgustul” pe care i-l provoacă situația. Potrivit acestuia, mărturia Oanei Țoiu evidențiază faptul că este beneficiara unui abuz de putere din partea statului român, întrucât alegerile contestate și ulterior anulate au facilitat ascensiunea ei la această poziție de conducere.

„Știi ce este mai dezgustător la calupul ăsta cu Oana Țoiu? Că ea, prin mărturia asta, ne și spune, de fapt, că este beneficiar a abuzului de putere al statului român, că ea, dacă nu s-ar fi anulat alegerile, cel mai probabil astăzi n-ar fi vorbit din postura omului care conduce diplomația românească” , spune Ionuț Cristache

Mai departe, Doru Bușcu a avertizat că menținerea acestei imagini false se face în detrimentul stabilității sociale și politice, „pentru că altminteri am pierde stabilitatea, iar viața de zi cu zi ar fi grav afectată.