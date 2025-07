Doru Bușcu: „Nicușor Dan a venit la putere pe o farsă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Doru Bușcu, ziarist, a vorbit despre promisiunile irealizabile ale lui Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Doru Bușcu a vorbit despre promisiunile irealizabile ale lui Nicușor Dan. Acesta susține că Nicușor Dan are obligația să se comporte ca un președinte. Președintele Dan a făcut promisiuni irealizabile. În special promisiunea legată de TVA a fost o greșeală din campania președintelui. Ziaristul susține că nu putea face asemenea promisiuni pentru că nu țineau de competențele funcției de președinte. Dacă diverși politicieni au făcut promisiuni ce ar fi putut fi realizate, măcar în teorie, Nicușor Dan a promis ceva ce nu ținea de abilitatea lui. Și dacă ar fi să se ignore acest episod, spune Bușcu, Nicușor Dan greșește în continuare prin comportamentul neconform funcției pe care o deține. Președintele Dan a ajuns în funcție, spune ziaristul, bazându-se pe o farsă. Bușcu amintește un episod în care Andrei Pleșu îl acuza pe Traian Băsescu de lipsa reflexelor de președinte. Acest lucru se întâmpla la un an de la preluarea mandatului, când Băsescu era deja matur politic. Ca idee de final, ziaristul spune că avem așteptări pripite de la Nicușor Dan.

„Nicușor Dan are obligația morală să devină președinte. Asta e o promisiune pe care ar fi putut să și-o țină. De ce? Pentru că celelalte, TVA-ul, salariile n-avea cum să le țină. Pentru că, așa cum spuneam și am și scris, el a venit la putere pe o farsă. El a promis ceva ce nu putea să le facă. Asta spre deosebire de alții care la alegerile parlamentare sau la locale, oamenii au promis lucruri pe care, teoretic, ar fi putut să le facă. Aici, teoretic, atât teoretic, cât și practic, Nicușor nu putea să înfăptuiască promisiunile, să facă ceea ce a jurat că face. A și scris și s-a semnat pe hârtie. Da, deci, el, cu bună știință sau chiar mai grav, dacă din neștiință, înseamnă că nu știa constituția, cu bună știință a păcălit oamenii. Ori e greu de așteptat, e greu de suportat ca cineva care a promis România onestă, din capul locului să mintă și să joace pe o farsă. Dar până la urmă astea nu sunt lucruri grave. Le putem așeza în bagajul de campanie și de comportament e de campanie, lucruri mincinoase, majoritatea lor. Important este că acum, după ce s-a tras linie și oamenii s-au așezat fiecare la locul lui, Nicușor nu funcționează ca un președinte, iar el ar trebui. Spunea, pe vremuri, Andrei Pleșu, când Băsescu făcea niște gafe, la un moment, că președintele Băsescu nu și-a căpătat, nu și-a format reflexele de președinte. Spunea asta, nu știu, la șase luni sau la un an de când era pus. S-au certat ei la un moment dat. Băsescu era un om politic complet finit în momentul acela. Deci era un om încheiat și nici Băsescu nu se putea adapta. Noi cred că avem așteptări pripite de la Nicușor. S-ar putea să fie, cum să spun, chiar timorat, șocat de dificultatea poziției de președinte și să stea câte 2 zile să-și facă curaj să iasă public 5 minute.”, a explicat ziaristul.