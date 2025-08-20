Doru Bușcu: „Presiunea STATULUI asupra companiilor mici”

În emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, difuzată pe 20 august 2025, Doru Bușcu a vorbit despre diferențele mari între modul în care statul tratează companiile mici și cele mari în ceea ce privește controalele fiscale și presiunile ANAF. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat! Cu Ionut Cristache.

Potrivit lui Doru Bușcu, companiile mici sunt foarte vulnerabile în fața controalelor fiscale. Acestea nu au resursele necesare să se apere și sunt forțate să plătească amenzi sau taxe, chiar dacă uneori nu este justificat. În schimb, companiile mari beneficiază de echipe de avocați specializați și departamente financiare puternice.

„Țările vor lovi foarte tare în companiile mici care nu vor avea soluție decât să plătească, câtă vreme companiile mari care au armate de avocați și un departament financiar foarte competent pentru că își permit să plătească oameni buni care au făcut la Harvard, care au făcut în altă parte, în orice caz, nu la Bioterra și care îi pun pe fugă pe inspectorii ANAF pe motiv de competență” , spune Doru Bușcu.

Un alt aspect adus în discuție a fost faptul că anumite mari companii locale, care fac parte din „clientela politică”, adică au legături cu partidele politice, nepoți, prieteni sau constructori apropiați de politicieni nu sunt deloc supuse controalelor dure.