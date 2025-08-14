În ediția din 14 august 2025 a emisiunii „Ai aflat”, moderată de Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a făcut dezvăluiri importante despre situația programului visa Waiver și comunicarea relațiilor diplomatice dintre România și Statele Unite. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache.

Doru Bușcu a povestit că a avut la un moment dat o discuție întâmplătoare cu premierul de atunci, în cadrul căreia a abordat tema serviciilor noastre secrete și rapoartele pe care acestea le trimiteau către Departamentul de Stat american. Premierul i-a spus că raportul inițial a fost făcut în grabă, dar că „serviciile noastre au trimis deja rapoarte complete, detaliate și cu dovezi consistente”

„Am avut la un moment dat o discuție întâmplătoare cu premierul de atunci, adică Marcel Ciolacu și am spus cum e totuși situația cu Serviciile astea ale noastre, de la care toată lumea așteaptă, ar trebui să pui o presiune pe ei. Și a spus nu e nicio problemă, pentru că primul raport pe care l-au trimis a fost făcut în viteză, dar acum îl pregătim, în timp ce noi vorbim deja. Serviciile noastre au trimis rapoarte complete, detaliate, cu dovezi consistente la Departamentul de Stat și la serviciile lor, care înnoindu-se, șefii, nu au fost tocmai la curent și acuma totul se va rezolva. Atât de bine s-a rezolvat încât peste câteva zile, eu am aflat că au fost ridicate, a fost suspendat programul visa Waiver” , spune Doru Bușcu.

Jurnalistul a detaliat modul în care a aflat despre această suspendare: din surse din Statele Unite, care au indicat că, deși semnătura pentru anularea definitivă a programului nu fusese pusă încă, decizia Departamentului de Stat era deja luată. Mai mult, Bușcu a explicat că a existat o tentativă de intervenție din partea unor reprezentanți politici, inclusiv membri PSD, dar fără rezultat, deoarece dialogul și sprijinul oficial doar prin canalele corespunzătoare au lipsit.