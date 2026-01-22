Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnalistul Doru Bușcu, a pus pe tapet una din cele mai sensibile teme de pe agenda publică – nereprezentarea României la nivel de președinte la Forumul de la Davos, locul unde se scrie viitorul planetei.
În opinia redactorului-șef Cațavencii, România nu mai are imaginea unui stat, dacă ținem cont că identitatea sa nu a fost reprezentată la Davos printr-o participare a șefului statului. ”România este în afara jocului”, a atras atenția Doru Bușcu.
La nivel de interesul de a reprezenta onorabil și lucid și rațional, ai zice că nu e tocmai un stat. E o națiune, e un popor, e o populație, e un teritoriu. Ce este România? Pentru că identitatea ei este afirmată de oamenii care o reprezintă și dacă oamenii ăștia lipsesc, sau atunci când sunt prezenți, tac și stau în umbră, noi încetăm să existăm ca stat, în primul rând, pentru că legăturile noastre formale sunt la nivel de stat, a comentat invitatul.
Ionuț Cristache: Dar dincolo de explicația asta pe care încercăm să o găsim prin vocea unor consilieri, la nivel personal, Nicușor, nu crezi că a avut o evaluare care să concluzioneze, Da, mă, Nicu, e cazul să te duci.
Doru Bușcu: Cred că e depășit. Nu am nicio altă explicație.
