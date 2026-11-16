USR a sărbătorit 10 ani de când s-a înființat ca partid, iar Ilie Bolojan nu a putut lipsi de la această aniversare. Fostul premier a sărit de la nunta propriei fiice la petrecerea USR și a urcat pe scenă ca să țină un discurs în fața membrilor partidului cu care pregătește o alianță. Ludovic Orban ar fi fost și el la această petrecere, după întoarcerea în PNL, conform Antena 3 CNN.

“Sunt lucruri care ne diferențiază, avem experiențe diferite, dar ne unește necesitatea de a construi o opoziție puternică în fața axei de sistem PSD-AUR”., a declarat Ilie Bolojan pe scena pe care a urcat la aniversarea USR.

Alianța USR-PNL anunțată chiar de Radu Dinel Miruta

După ce USR și PNL au trecut în opoziție, odată cu învestirea Cabinetului Niculescu, Radu Miruță, prospăt ales numărul 2 al Uniunii Salvați România, a anunțat că cele două formațiuni se pregătesc să se alieze pentru a reveni la guvernare în 2028. Anunțul lui Miruță vine la doar câteva ore după ce Partidul Național Liberal s-a aliniat discursului USR, în ceea ce privește respingerea legii partidelor politice, propusă de AEP.

Radu Miruță, noul prim-vicepreședinte al USR, a declarat că Uniunea Salvați România și Partidul Național Liberal au început deja discuțiile pentru formarea unei alianțe, în vederea candidaturii la alegerile locale și parlamentare din 2028. Potrivit lui Miruță, un astfel de demers reprezintă o „contrapondere” în fața unei eventuale alianțe PSD – AUR.

„S-a discutat și la nivel de conducere între USR și PNL și este foarte limpede că atât timp cât AUR se aliază cu PSD, sau PSD se aliază cu AUR, este nevoie de o contrapondere politică formată între USR și PNL.

Ca orice partid care intră în opoziție, pregătim alegerile pentru 2028”, a declarat Radu Miruță.