Elena Lasconi oferă detalii exclusive despre FURNICILE de care are grijă: „Le-am dat cozonac”

Într-o ediție live a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi a oferit detalii exclusive despre starea actuală a mușuroiului de furnici pe care îl are în grijă. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Furnicile sunt bine, tocmai le-am dat niște rămășițe de cozonac. Dacă nu ai respect pentru cea mai mică vietate, nu ai respect pentru nimic. Mie îmi sunt dragi,” a spus aceasta.

Anul trecut, în plină campanie prezidențială, Lasconi povestea într-un interviu televizat că are grijă de un mușuroi de furnici din livada sa.

