Convertirea „omului care știe tot despre tine”: miliardarul Alex Karp a trecut de la „progresism” la „complet anti-woke”. Cum a devenit puterea spatele luptei anti-imigrație a lui Trump și ce știe despre Europa

„Poziția cu adevărat progresistă în ceea ce privește imigrația este scepticismul extrem”, spune Alex Karp, un democrat cu state vechi de serviciu și directorul executiv al celei mai importante companii americane de gestionare a datelor – Palantir. Ani întregi, notează The Washington Post, Alex Karp – CEO-ul companiei Palantir – a susținut că firma sa este „implicată în susținerea valorilor progresiste” și că a „renunțat” la contracte care vizau minoritățile sau pe care le considera lipsite de etică.

Chiar dacă Palantir a preluat contracte extinse de gestionare a datelor pentru guvernul federal, compania a transmis, de fiecare dată, că nu este dispusă să permită instrumentelor sale puternice să urmărească, pe scară largă, imigranții din America.

Acum, acest angajament nu mai este valabil.

Software- ul Imigrația realizat de Palantir ajutăși Vama SUA să urmărească imigranții fără acte și să îi deporteze mai rapid, conform documentelor de achizi ții federale și interviurilor cu persoane care au cunoștință despre proiect și care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a aborda detalii sensibile.

Software- ul – Immigration OS – joacă un rol cheie în sus ținerea campaniei de deportare în mas Donald Trump ă a administrației, pe care președintelea intensificat-o în ultimele zile prin m suspendarea cererilor de imigrare ăsuri precumde la cetățenii din 19 țări.

Alex Karp, fost democrat declarat, care în urmă cu un deceniu a declarat că nu respectă „nimic” la Trump și că o campanie de deportare „nu are sens”, a apărat cu fermitate politicile de imigrare ale președintelui în cel de-al doilea mandat al liderului SUA.

„Palantir este complet anti-woke” (n.red. – mișcare de opoziție față de ideile progresiste de diversitate, incluziune și egalitate socială, considerând că acestea subminează tradițiile, meritocrația și individualismul), spune Karp, și – paradoxal – a lăudat în repetate rânduri represiunea continuă a lui Donald Trump împotriva imigranților.

Acum, compania Palantir se află în centrul unei controverse acute.

Când vine vorba de supraveghere, tehnologie și zone de conflict, Alex Karp (58 de ani) este unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri americani. Este cofondator și CEO al companiei de software Palantir Technologies, specializată în analiza datelor de mari dimensiuni pentru agenții de securitate, armată și corporații.

Kara Deține un doctorat în teorie socială neoclasică de la Universitatea Goethe din Frankfurt (2002) și o diplomă în drept de la Stanford, unde l-a cunoscut pe Peter Thiel. Sub conducerea sa, Palantir a devenit un pilon al infrastructurii de apărare și inteligență a Occidentului, lucrând cu agenții precum CIA, FBI și forțele speciale din diverse țări.

În decembrie 2025, averea sa netă este estimată la aproximativ 18 miliarde de dolari, propulsată de creșterea masivă a acțiunilor Palantir pe fondul boom-ului inteligenței artificiale.

Este cunoscut pentru stilul său excentric, fiind un practicant pasionat de Tai Chi și schi fond. Recent, în decembrie 2025, a achiziționat o fostă mănăstire în Colorado pentru suma record de 120 de milioane de dolari.

Karp se descrie ca un „tehno-naționalist” care susține că superioritatea tehnologică a Occidentului este esențială pentru prevenirea conflictelor.

Deși istoric s-a declarat progresist, în 2025 a adoptat o poziție pragmatică față de noua administrație Trump, afirmând că firmele de tehnologie trebuie să colaboreze cu guvernul ales pentru a menține securitatea națională. A publicat în 2025 cartea The Technological Republic, în care critică elitele din tehnologie pentru lipsa de patriotism și „ideologia woke”.

Alex Karp, vedeta supravegherii amerciane, a fost inclus în lista Time 100 a celor mai influente persoane din lume în 2025.

Alex Karp, CEO Palantir: „ Imigrația nestingherită în Europa, unde am trăit mai bine de un deceniu, a fost un dezastru ”

Această schimbare în alianțele politice nu semnalează în niciun fel o schimbare a convingerilor sale fundamentale, a declarat Karp într-o declarație pentru The Washington Post, prezentând angajamentul său față de controlul imigrației ca fiind parte a devotamentului său de lungă durată față de justiția socială.

„De peste două decenii, am implorat elita noastră politică să ia în serios poziția cu adevărat progresistă privind imigrația: una de scepticism extrem. În zadar. Imigrația nestingherită în Europa, unde am trăit mai bine de un deceniu, a fost un dezastru – a scăzut salariile clasei muncitoare și a dus la dislocări sociale în masă. Rămân un progresist economic, izolat printre progresiști ​​autoproclamați care sunt orice altceva”, a declarat Karp.

Schimbările de la compania Palantir au fost determinate de mai mulți factori, potrivit a cinci dintre persoanele familiarizate cu proiectul companiei.

Directorii Palantir au văzut alegerea lui Trump pentru un al doilea mandat ca pe un mandat din partea alegătorilor pentru un control mai strict al frontierelor, au spus sursele The Washington Post.

La fel ca multe alte companii, Palantir a modificat unele politici ca răspuns la ordinele executive care vizează diversitatea în angajare și alte probleme.

Sursele contactate au adăugat că sprijinul lui Karp pentru Israel, după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, l-a apropiat de susținătorii republicani ai securității naționale.

Prețul acțiunilor companiei Palantir a crescut cu peste 120% în acest an

Activitatea de contractare federală a Palantir a înflorit în timpul administrației Trump.

Numărul contractelor federale noi din septembrie a fost de 128 de milioane de dolari, cea mai mare sumă lunară înregistrat ă vreodată, potrivit USASpending.gov .

Prețul acțiunilor companiei a crescut cu peste 120% în acest an, pe m ăsură ce compania profită de valul contractărilor și de boom- ul companiilor care, precum Palantir, sunt axate pe dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale.

Palantir a sfidat mult timp simpla caracterizare politică. Ani de zile, a colaborat cu administrații ale ambelor partide la proiecte pe care alte firme din Silicon Valley le-au evitat, cum ar fi sistemul de identificare a țintelor cu inteligență artificială Project Maven al Pentagonului.

Însă sprijinul său pentru agenția guvernamentală ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) într-o campanie de reprimare a deportărilor, marcată de ciocniri violente și contestații dure în instanță, a stârnit dezbateri între angajații actuali și foști cu privire la faptul dacă aceasta contravine valorilor companiei și pune în pericol profilul său bipartizan.

Î ngrijorări cu privire la soft-ul Immigration OS

La șapte luni de la începutul proiectului, care a fost reînnoit la sfârșitul lunii septembrie, unii angajați Palantir încă au îngrijorări cu privire la Immigration OS, potrivit a două dintre persoanele familiarizate cu situația.

Aceștia spun că unii membri ai personalului Palantir au discutat dacă contractul ar trebui întrerupt în cazul în care utilizarea tehnologiei de către ICE se transformă în acțiuni extrajudiciare sau încalcă principiile companiei privind libertățile civile.

Nu s-a putut stabili dacă directorii executivi ai companiei sunt implicați în aceste discu ții.

O purtătoare de cuv ânt a companiei Palantir a refuzat s ă comenteze.

ICE și departamentul său principal, Departamentul pentru Securitate Internă, au refuzat să răspundă la întrebări despre Immigration OS.

DHS (The United States Department of Homeland Security) a transmis într-un comunicat că Palantir este un contractor de 14 ani, oferind „soluții pentru gestionarea cazurilor de investigație și operațiuni de aplicare a legii” către ICE.

„DHS analizează holistic soluțiile tehnologice și de date care pot satisface cerințele operaționale și ale misiunii”, a precizat acesta.

„Sistem de Operare pentru Ciclul de Viață al Imigrației”

În data de 11 aprilie 2025, ICE a acordat companiei Palantir un contract de 30 de milioane de dolari pentru a construi un „Sistem de Operare pentru Ciclul de Viață al Imigrației”, sau pe scurt, Sistem de Operare pentru Imigrare.

Scopul său, conform documentelor de achiziții depuse de agenție, este de a facilita „operațiunile de selecție și reținere a imigranților ilegali” pe baza priorităților ICE, de a minimiza „cheltuielile de timp și resurse” pentru deportări și de a urmări „aproape în timp real” care persoane părăsesc țara în mod voluntar.

Palantir a câ știgat contractul fără un proces de licitație competitiv, ICE invoc ând o „nevoie urgent ă și convingătoare” și declar ând c ă „Palantir este singura surs ă care poate furniza capacitățile necesare… fără a provoca întârzieri inacceptabile”.

ICE a reînnoit contractul pe 25 septembrie, valoarea totală a acestuia ajungând la aproximativ 60 de milioane de dolari – o sumă relativ mică în contextul veniturilor de 2,87 miliarde de dolari ale Palantir în 2024.

ICE și Palantir au refuzat să dezvăluie câte persoane urmărește sistemul

Într-o comunicare internă adresată angajaților în primăvară, Palantir a prezentat proiectul ca pe un „prototip” și a spus că „angajamentele pe termen lung” sunt „urmează să fie stabilite”, potrivit unei copii obținute de 404 Media.

Compania a declarat efortul continup, „deoarece considerăm că este esențial pentru securitatea națională și că software-ul nostru poate face o diferență semnificativă în siguranța tuturor celor implicați în acțiunile de aplicare a legii”.

ICE și Palantir au refuzat să dezvăluie câte persoane urmărește sistemul, de la ce agenții extrage date și dacă există garanții împotriva erorilor de identitate sau a colectării excesive de date de supraveghere.

Shyam Sankar, directorul tehnic al Palantir, a declarat pentru New York Times, într -un interviu recent, că Immigration OS a urmărit întâlnirile la frontieră, cererile de azil și cererile de beneficii. „Immigration OS nu urmărește informațiile cetățenilor americani care sunt rude ale imigranților fără acte”, au precizat reprezentanții Palantir.

Declarație tranșantă a lui Trump, de Ziua Recunoștinței

ICE a adoptat Immigration OS în cadrul unei campanii de identificare și reținere a celor pe care îi numește „cei mai răi dintre cei mai răi”.

Agenția a invocat cazuri de imigranți fără acte care au comis infracțiuni grave ca justificare pentru amplele operațiuni de deportare în orașe precum Chicago, Charlotte și Portland, Oregon. ICE și Palantir au refuzat să precizeze dacă Immigration OS a jucat un rol în întocmirea listelor ICE cu „cei mai răi dintre cei mai răi”.

Trump a declarat de Ziua Recunoștinței că va „opri definitiv” migra ția din „ țările lumii a treia” , va deporta în general imigran ții fără acte și va pune capăt tuturor beneficiilor și subvențiilor federale pentru cetățenii străini.

Aceasta ar marca o escaladare a unei campanii despre care judecătorii federali au decis în repetate rânduri c ă depășește autoritatea legală a administrației, iar un judecător din Chicago a declarat luna trecut ă că utilizarea forței implicate „ șochează conștiințele” .

DHS a criticat hotăr ârile ca venind de la „judec ători activiști” și a spus că acțiunile sale au fost legale.

Într -un interviu acordat publicației Wired, publicat în noiembrie, Karp a declarat că anterior „a retras lucruri” despre care credea că sunt utilizate cu încălcarea codului de conduită al companiei, respingând în același timp afirmațiile conform cărora software-ul său de imigrare ar fi așa.

Întrebat dacă este nevoie să analizeze mai atent modul în care produsele Palantir sunt utilizate în Statele Unite, el a numit-o „exact întrebarea corectă” și a adăugat: „Vă spun că am făcut asta și voi continua să o fac”.

Instrumente de gestionare a datelor, v â ndute de Plantir c ătre Pentagon, CIA și ICE . „ Datorie față de țară, nu față de politică”

Wendy R. Anderson – până în una mai a fost vicepreședinte senior pentru securitate națională al Palantir – a declarat că Alex Karp nu a șovăit niciodată în convingerea sa că firmele de tehnologie care lucrează în domeniul apărării au o datorie față de țară, nu față de politică.

„Alex pornește de la o singură premisă, nenegociabilă: America trebuie să câștige”, a spus ea, vorbind în general și nu cu referire la Immigration OS.

„Nu într-un sens partizan, ci în cel durabil – supraviețuirea Statelor Unite și a instituțiilor occidentale care fac posibile societățile libere”, a completat Wendy R. Anderson.

Compania Palantir – fondată de Karp și cofondatorul PayPal, Peter Thiel, în 2003, în urma atentatelor din 11 septembrie – a atras mult timp critici din partea activiștilor pentru drepturile civile din cauza instrumentelor puternice de gestionare a datelor pe care le-a vândut unor organizații precum Pentagonul, CIA și ICE.

Karp, î n 2011, despre Trump: „ A r fi greu să-mi inventez pe cineva care mi se pare mai puțin atrăgător”

Karp — fiul unui tată evreu și al unei mame afro-americane, care l-a dus la protestele pentru drepturile civile când era copil — și-a exprimat de mult timp convingerea de a se identifica drept democrat și de a-și exprima convingerile în protejarea vieții private.

„Noi, ca și companie, și eu ca individ, am fost întotdeauna profund implicați în susținerea valorilor și cauzelor progresiste”, a declarat Karp în 2011 .

În vara anului 2015, la scurt timp după ce Trump și-a anunțat prima candidatură majoră la președinție, Karp le-a spus angajaților săi că a refuzat o oportunitate de a se întâlni cu Trump, deoarece „ar fi greu să-mi inventez pe cineva care mi se pare mai puțin atrăgător”, potrivit unui videoclip publicat de BuzzFeed.

Karp a spus că se opune platformei largi de deportare a lui Trump, spunând că „nu are sens” să fie dați afară oameni care muncesc din greu. El a spus că a da vina pe imigranți pentru relele națiunii ar scoate la iveală „cele mai rele lucruri pe care le poate scoate la iveală o societate”.

Palantir , complice la normalizarea autoritarismului în America ?

În timpul primei președinții a lui Donald Trump, compania Palantir a transmis că nu va colabora direct cu departamentul de Operațiuni de Aplicare a Legii și Expulzare a ICE în ceea ce privește deportările, invocând riscul încălcării drepturilor omului.

Compania și-a limitat contractele la divizia de Investigații pentru Securitate Internă a agenției, care lucra pe probleme precum terorismul, traficul sexual și contrabanda de droguri, deși în practică a existat cel puțin o oarecare legătură cu raiduri asupra imigranților fără acte .

„Palantir a făcut această distincție”, a scris Courtney Bowman, directoarea companiei pentru confidențialitate și libertăți civile, într-o scrisoare din 2020 către Amnesty International, „deoarece împărtășim îngrijorarea organizației dumneavoastră cu privire la potențialele încălcări grave ale drepturilor omului împotriva migranților, refugiaților și solicitanților de azil la granița dintre SUA și Mexic și la riscurile unei aplicări disproporționate a legilor privind imigrația în interiorul SUA”.

Criticii spun că Immigration OS reprezintă o încălcare a acestor principii. Proiectul a atras reacții negative din partea publicului, inclusiv din partea co-fondatorului Y Combinator, Paul Graham, care a scris pe X că Palantir „construia infrastructura statului polițienesc”.

Într-o scrisoare publică, 13 dintre foștii angajați ai companiei au acuzat conducerea Palantir că este „complice” la „normalizarea autoritarismului” în America.

Palantir: „ T rebuie să ne extindem aria de acoperire ”

În cadrul companiei Palantir, directorii au apărat proiectul și au invocat schimbarea percepției alegătorilor cu privire la problema frontierei și modificările structurii ICE.

Într-unul dintre primele sale ordine executive din ianuarie, Trump ordonase Investigațiilor pentru Securitate Internă ale ICE să acorde prioritate aplicării legilor privind imigrația în locul securității naționale.

„Conversația națională privind aplicarea legilor în domeniul imigrației, atât la graniță, cât și în interiorul Statelor Unite, s-a schimbat”, a transmis Palantir într-un comunicat intern obținut de 404 Media.

Reprezentanții Palantir au precizat că și-au dat seama că „pentru a sprijini cu adev ărat misiunea agenției de aplicare a legilor în domeniul imigra ției, trebuie să ne extindem aria de acoperire… aceasta înseamn ă susținerea unor fluxuri de lucru care sunt substanțial diferite de domeniul nostru de aplicare istoric și în cadrul Opera țiunilor de Aplicare și Expulzare (ERO)”.

Schimbarea politicii a dus la demisiile unor angajați. Brianna Katherine Martin, care fusese strateg pentru guvernul SUA în cadrul companiei timp de aproape trei ani, a plecat în mai, invocând extinderea recent ă a colaborării companiei cu ICE.

„În cea mai mare parte a timpului petrecut aici, am considerat modul în care Palantir s-a confruntat cu greutatea capacităților noastre ca fiind revigorant, transparent și rezonabil. Acest lucru s-a schimbat pentru mine în ultimele luni”, a scris Martin pe LinkedIn.

Palantir și-a revizuit codul de conduită pentru angajați , ca răspuns la ordinele executive ale lui Trump

Parteneriatul consolidat cu ICE a venit pe fondul altor schimbări în cadrul companiei. Palantir și-a revizuit codul de conduită pentru angajați în martie, eliminând angajamentele de a evita luarea deciziilor părtinitoare și de a evita acțiunile nedrepte bazate pe rasă sau origine națională.

Secțiunea „Protejarea persoanelor vulnerabile” din cod prevedea anterior: „Nu vom crea sau perpetua tratamentul nedrept și/sau stigmatizarea persoanelor sau grupurilor, în special atunci când astfel de ac țiuni nedrepte se bazează pe rasă, culoare, origine națională, religie, sex, identitate de gen, dizabilitate, v ârst ă, strămoși, stare civilă, cetățenie sau orientare sexuală.”

Noua versiune promite, în general, s ă evite acțiunile nedrepte „bazate pe orice caracteristic ă protejată de legile federale, statale sau locale”.

Palantir a șters, de asemenea, o secțiune care spunea că angajații ar trebui să se străduiască să depășească prejudecățile conștiente și inconștiente în procesul decizional. Sec țiunea spune acum că angajații ar trebui să interacționeze unii cu alții cu respect.

Modificările codului de conduită au fost făcute ca răspuns la ordinele executive ale lui Trump care nu au legătură cu activitatea ICE a companiei, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta schimbarea.

Trump interzisese contractorilor federali să practice „ilegale” în materie de diversitate în ianuarie.

„Cu siguranță s-a mutat spre dreapta”

Biograful lui Karp, Michael Steinberger, a cărui carte „Filosoful din vale” a fost publicată luna trecută, a declarat că interviurile sale au dezvăluit exasperarea crescândă a lui Karp față de ceea ce considera a fi reticența Partidului Democrat de a controla granița și preocuparea sa pentru politica identitară.

„Cu siguranță s-a mutat spre dreapta”, a spus Steinberger. „Deși bănuiesc că ar fi mai înclinat să spună că el crede că stânga l-a părăsit”, a mai spus acesta.

Un factor important în schimbarea spre dreapta a lui Karp, mai notează The Washington Post, a fost atacul din 7 octombrie asupra Israelului, acum doi ani , a scris Steinberger în cartea sa.

„Sunt acum foarte dispus să trec cu vederea dezacordurile mele cu republicanii pe alte probleme, din cauza poziției pe care au adoptat-o ​​​​în această privință”, ar fi spus Karp, citat în carte.

Într -o scrisoare din iulie către Amnesty International, ca răspuns la întrebări despre contractele sale cu ICE, compania Palantir a transmis că, deși ia în serios riscurile legate de drepturile omului asociate colaborării sale cu guvernele, rolul său este de a servi ca un contractor federal responsabil și de a respecta legea, nu de a stabili politica guvernului SUA.

„Palantir nu este o autoritate de supraveghere însărcinată cu examinarea sau chestionarea actorilor din ramura executivă”, au precizat reprezentanții companiei.

