Firea se ia și de Biserică pentru „spectacolul” de la Sfințirea Catedralei: „A fost un moment monden”. L-a taxat și pe fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat dur modul în care a fost organizată sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și a afirmat că evenimentul a semănat mai degrabă cu un „spectacol monden” decât cu o manifestare religioasă. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Am primit invitație și eu și soțul meu. Eu merg la biserică în calitate de creștin, nu merg la spectacol. Nu am vrut o recompensă pentru ceea ce am făcut pentru Catedrală. Nu aș fi putut să fiu de o astfel de manieră, să știu că am votat împotriva construirii Catedralei și apoi să mă duc acolo,” a spus Firea.

Gabriela Firea a spus despre sfințirea Catedralei că a fost mai degrabă un eveniment cu tentă mondenă, decât o manifestație religioasă.

„A fost o chestie foarte mondenă. Lumea se uita cum sunt oamenii îmbrăcați, cine poartă pălărie și cine nu. Pentru mine este de evitat să particip la evenimente care au legătură cu biserica atunci când acestea devin spectacol. Trebuie să mai avem ceva sfânt în viața noastră. Nu putem cupla sfințenia cu astfel de remarci,” a adăugat aceasta.

Fostul edil nu l-a iertat nici pe purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, pe care l-a acuzat că a pus-o la zid.