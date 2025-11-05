Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Firea se ia și de Biserică pentru „spectacolul” de la Sfințirea Catedralei: „A fost un moment monden”. L-a taxat și pe fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei

Firea se ia și de Biserică pentru „spectacolul” de la Sfințirea Catedralei: „A fost un moment monden”. L-a taxat și pe fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei

Bianca Dogaru
05 nov. 2025, 23:08, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Firea se ia și de Biserică pentru „spectacolul” de la Sfințirea Catedralei: „A fost un moment monden”. L-a taxat și pe fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat dur modul în care a fost organizată sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și a afirmat că evenimentul a semănat mai degrabă cu un „spectacol monden” decât cu o manifestare religioasă. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Am primit invitație și eu și soțul meu. Eu merg la biserică în calitate de creștin, nu merg la spectacol. Nu am vrut o recompensă pentru ceea ce am făcut pentru Catedrală. Nu aș fi putut să fiu de o astfel de manieră, să știu că am votat împotriva construirii Catedralei și apoi să mă duc acolo,” a spus Firea.

Gabriela Firea a spus despre sfințirea Catedralei că a fost mai degrabă un eveniment cu tentă mondenă, decât o manifestație religioasă.

„A fost o chestie foarte mondenă. Lumea se uita cum sunt oamenii îmbrăcați, cine poartă pălărie și cine nu. Pentru mine este de evitat să particip la evenimente care au legătură cu biserica atunci când acestea devin spectacol. Trebuie să mai avem ceva sfânt în viața noastră. Nu putem cupla sfințenia cu astfel de remarci,” a adăugat aceasta.

Fostul edil nu l-a iertat nici pe purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, pe care l-a acuzat că a pus-o la zid.

„Am fost șocată că purtătorul de cuvânt al Patriarhiei s-a înscris în corul care mă punea pe mine la zid. Scopul a fost atins. Cum tu, un preot, să intri în disputele politice cu tentă socială și să faci remarci în afara cadrului și fără să ai toate elementele. Mi-am dat seama că eu aș greși dacă aș fi făcut ca el. E clar că a făcut un păcat,” a încheiat fostul primar. 

Citește și

VIDEO Previziunea lui Firea: Tot emoția va câștiga Primăria Capitalei. Se va decide primarul în ultimele zile de campanie
19:46
Previziunea lui Firea: Tot emoția va câștiga Primăria Capitalei. Se va decide primarul în ultimele zile de campanie
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
VIDEO Gabriela Firea spune totul despre guvernarea alături de PNL și USR. „E un război al NERVILOR pe care PSD nu poate să-l piardă”
17:01
Gabriela Firea spune totul despre guvernarea alături de PNL și USR. „E un război al NERVILOR pe care PSD nu poate să-l piardă”
ULTIMA ORĂ Firea aruncă bomba: „Cred că electoratele PNL – USR se vor uni în ultima săptămână înainte de alegerile din București/Unul dintre candidați se va retrage. Am spus-o și în partid”
16:20
Firea aruncă bomba: „Cred că electoratele PNL – USR se vor uni în ultima săptămână înainte de alegerile din București/Unul dintre candidați se va retrage. Am spus-o și în partid”
VIDEO Gabriela Firea îl compară pe Nicușor Dan cu Nicolae Ceaușescu: Și înainte de 89 ni se spunea că nu avem nimic în rafturi că plătim datoriile. Așa și cu Nicușor Dan la primărie
16:03
Gabriela Firea îl compară pe Nicușor Dan cu Nicolae Ceaușescu: Și înainte de 89 ni se spunea că nu avem nimic în rafturi că plătim datoriile. Așa și cu Nicușor Dan la primărie
EXCLUSIV Gabriela Firea explică la Gândul de ce nu a mers la Sfințirea Catedralei: „A fost o amărăciune să văd cum cei care aruncau cu pietre au mers la inaugurare. Eu, dacă aș fi criticat construcția, nu aș fi putut merge / Aș fi simțit că o să cadă icoanele pe mine”
16:00
Gabriela Firea explică la Gândul de ce nu a mers la Sfințirea Catedralei: „A fost o amărăciune să văd cum cei care aruncau cu pietre au mers la inaugurare. Eu, dacă aș fi criticat construcția, nu aș fi putut merge / Aș fi simțit că o să cadă icoanele pe mine”
Mediafax
Angelina Jolie a făcut o vizită surpriză la spitale din Herson, în sudul Ucrainei
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Cum s-au infiltrat rușii în Pokrovsk și au preluat controlul din interior: „Nu mai știm cine e civil și cine e inamic”
Mediafax
Planul lui Daniel David: Ce se întâmplă cu BURSELE studenților
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De ce au recreat cercetătorii pigmenți de caracatiță în laborator?
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Noi am fost executați pentru că erau interesele la șefia Federației Române de fotbal”
23:00
Gigi Nețoiu: „Noi am fost executați pentru că erau interesele la șefia Federației Române de fotbal”
VIDEO Românii se împrumută tot mai des la BĂNCI, care se întrec în oferte, dar economiștii ne îndeamnă să facem credite doar dacă avem cu adevarat nevoie
22:46
Românii se împrumută tot mai des la BĂNCI, care se întrec în oferte, dar economiștii ne îndeamnă să facem credite doar dacă avem cu adevarat nevoie
EXTERNE Donald Trump: „Am câștigat războaie, încă le mai câștigăm. Îi bombardăm la greu, îi ocupăm și ne retragem. Nici noi nu știm de ce facem asta”
22:32
Donald Trump: „Am câștigat războaie, încă le mai câștigăm. Îi bombardăm la greu, îi ocupăm și ne retragem. Nici noi nu știm de ce facem asta”
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Statul s-a obișnuit să pună din ce în ce mai multe TAXE pe oamenii obișnuiți, amărâți”
22:30
Gigi Nețoiu: „Statul s-a obișnuit să pună din ce în ce mai multe TAXE pe oamenii obișnuiți, amărâți”
TRAGEDIE Accident MORTAL pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Un pieton a fost lovit de şoferul unui TIR, care se deplasa spre Autostrada 1
22:25
Accident MORTAL pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Un pieton a fost lovit de şoferul unui TIR, care se deplasa spre Autostrada 1
EXTERNE Donald Trump promite transformarea Americii în „Capitala Criptomonedelor și a inteligenței artificiale”
22:09
Donald Trump promite transformarea Americii în „Capitala Criptomonedelor și a inteligenței artificiale”