În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Florin Călinescu, actor, a vorbit despre starea în care se află PNL-ul. De la Brătianu la PNL-ul actual, Călinescu despică liberalismul românesc. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Florin Călinescu a vorbit despre starea în care se află PNL. Ironic, acesta vorbește despre rădăcinile Partidului Național Liberal în Familia Brătianu. Ca stare generală, actorul spune că PNL este cu groapa săpată și așteaptă mortul pe care să îl plângă mai apoi. Acesta susține și că pentru a face politică la nivel mare, trebuie să fii prezent prin țară. Călinescu vorbește și despre perioada în care candida și povestește că a încercat să facă diverse micro-agenții prin țară, dar fără rezultat. Pe de altă parte, spune acesta, dacă ești partid mare, PNL, PSD sau UDMR, voturile vin direct cu sacii. Ca idee de final, Călinescu susține că trebuie să muncești mult ca șef de partid dacă vrei un partid prezent și activ. Din acest punct de vedere, PNL este deja cu groapa săpată.

„Care partid? Despre care partid vorbim? Că tot o dau unii cu Brătienii… Să își vadă de treabă cu Brătienii. Partidul Național Liberal are groapa în lucru. Ai văzut când se deschide un site scrie ceva de site în lucru. Deci este groapa gata săpată. Așteaptă doar să vină mortul, să-l îngroape unii și să plângă acolo. Despre ce vorbim? Ai văzut vreo gașcă tresăltând, că țărăniștii, că liberalii. Oricum nu mai contează. Contează să te scoli de dimineață. Eu n-am fost în stare să fac chestia asta, să mă duc prin țară și să fac campanii. Am încercat, dar cu ideile mele, uite-mă, unde am ajuns. Unde am ajuns, pentru că am fost de vreo trei ori prin țară să facem niște organizații. Se uitau unu în două cârje, unu într-o… Ce să faci când n-avea nimeni impresia că eu vorbesc ceva care să aduc aminte de PNȚ, de ceva, de niște funcții, de niște, știi… Se mergea pe aserțiune. Adică, pe de altă parte, e limpede că PNL-ul ăsta și PSD-ul ăsta, și UDMR-ul ăsta nu muncește în perioadele electorale pentru că are marfă în teritoriu care vine cu sacii de voturi. Șoșoacă și cu Simion, chiar și Gavrilă, în perioada electorală au muncit ca dracii. Dacă vrei să fii lider de partid și nu muncești toată ziua, n-ai niciun fel de partid.”, a explicat actorul.