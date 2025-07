15:12

Ai văzut poza cu USR-iștii în avion? Am aprofundat-o! De ce lui Nicușor Dan, lui Bolojan nu îi pasă, lui Hunor nu îi pasă?

Știi cine profită cel mai mult acum? USR

Lui Bolojan i se rupe de PNL. A desființat organizația de femei. Bolojan nu dă doi bani pe politică. Nu are niciun discurs, nicio viziune. Crin Antonescu are vrăjeală de politician.

Bolojan nu are nimic, oricum se ve așterne și pe este el apa neantului, pentru că vine rotativa.