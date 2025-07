Florin Cîțu: „Am fost propus premier de sacrificiu, știam asta și m-am retras”

În cadrul unei ediții transmise live a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache” de la Gândul, Florin Cîțu, fost premier și ministru de Finanțe în Guvernul României, a vorbit despre experiența sa în politică, la cârma Partidului Național Democrat, și despre jocurile de culise din guvern. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Florin Cîțu vorbește despre cum, din poziția sa de om politic și fost premier, focusul său a fost întotdeauna pe rezultatele guvernului, nu pe viața politică, și că și-a dorit să fie mai degrabă tehnocrat decât politician. Acesta amintește cum a fost propus ca premier, deși rolul ar fi fost pregătit pentru Nicolae Ciucă. Cîțu spune că, în urma discuției cu președintele Iohannis, a înțeles că numirea sa a fost una de sacrificiu, lucru care l-a determinat să se retragă.

„Cred că n-am vrut să joc politic. Cred că asta a fost singura chestie. Eram un politician, e adevărat, dar eu am vrut să fiu tehnocrat. Obiectivul meu era, tot timpul, să avem discuții cu colegii. Nu mă interesa foarte mult partea politică, mă interesa să avem rezultate la guvernare. Și atunci mi-am înțeles că am neglijat partea politică, doar că partea politică era cea care mă ținea premier. Acum, când te uiți, nu-mi dai seama că era în plan inițial cu domnul Ciucă să fie premier, care n-a funcționat și a trebuit să fie cineva care să pregătească cumva… De ce n-am văzut asta atunci? Pentru că nu m-a interesat. De obicei, mă interesa guvernarea. Discuția pe care am avut-o cu președintele Iohannis atunci a fost clară. Țineți minte, să mergem înapoi în martie 2020, am mai fost propus o dată premier, dar eram de sacrificiu, știam asta și m-am retras. Deși aș fi putut să fiu votat, atunci am spus, când a venit a doua oară propunerea, am spus că nu vreau să mai bag în așa ceva, a fost un experiment.”

„Atunci, personal, nu a fost cel mai bun lucru și am spus singurul motiv pentru care m-aș băga este dacă n-aș stați lângă mine și facem reformele. Asta, asta, asta. Și atunci am avut acceptul. Când am plecat, i-am spus, ce s-a întâmplat cu reformele astea? Am avut o discuție și cu Ursula, căreia a trebuit să-i confirm că rămân președintele PNL și PNL vrea să meargă mai departe. Dar eu pentru asta am intrat și atunci am neglijat puțin partea… Atunci era foarte complicat, orice argument îi dădeam… Pentru că am venit rotativ, eram președintele partidului, nu? Și am venit, ok, nu vreți să fiu eu premier astăzi. Foarte bine, o să fie Marcel Ciolacu premier în prima rotativă. Deci erau niște chestii, era clar că trebuia să fie domnul Ciucă, era un alt plan și atunci am înțeles că eram din alt plan. Lăsăm laoparte totul, să știți că nu regret niciun moment, pentru că eu cred că, repede, dacă ne uităm la cifrele și asta mă interesează pe mine, ca economist pe care m-am pregătit toată viața pentru asta, cât am fost acolo, am reușit să arăt că se poate să ai performanță și dacă iei măsuri liberale.”