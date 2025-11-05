Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Gabriela Firea îl compară pe Nicușor Dan cu Nicolae Ceaușescu: Și înainte de 89 ni se spunea că nu avem nimic în rafturi că plătim datoriile. Așa și cu Nicușor Dan la primărie

Bianca Dogaru
05 nov. 2025, 16:03, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un atac dur la adresa actualului președinte, Nicușor Dan și l-a acuzat că a condus Primăria București „ca un contabil” și că a încercat doar „să dea satisfacție nucleului dur” din jurul său politic. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Nicușor Dan a fost un primar care a vrut să dea satisfacție doar nucleului dur care l-a propulsat, nucleului său dur. Sunt convinsă că în sinea dumnealui așa considera bune multe proiecte de-ale mele, ca dovadă că în campanie a afirmat că va da afară foarte mulți colaboratori cu care eu am lucrat și nu i-a mai dat afară, nu i-a mai dat și nici companiile municipale nu le-a închis, a declarat Gabriela Firea.

Pe ce s-a bazat campania lui Nicușor Dan

Fostul edil spune că întreaga campanie a lui Nicușor Dan s-a bazat pe două promisiuni: „curățenia în primărie” și plata datoriilor, însă consideră că ambele s-au dovedit doar lozinci electorale.

„Campania sa a fost bazată pe câțiva piloni. Primul pilon: că intră în primărie, face curățenie și dă afară oamenii Firea. Cei mai mulți erau profesioniști, din diverse epoci, și își făceau treaba. Nu i-a dat afară, că nu avea de ce să-i dea afară, fiindcă majoritatea își făceau treaba, doar a dublat unele dintre poziții cu colegi de-ai dumnealui din partidul din care provenea. A doua: că vrea să plătească datoriile și să închidă companiile”, a mai spus Firea.

„Primarul nu este contabil”

Firea l-a acuzat pe președinte și că a transformat administrația locală într-un exercițiu de contabilitate, fără viziune și fără investiții în calitatea vieții bucureștenilor.

„Vă rog să întrebați oricare primar din țară și din orice țară din Europa și din America dacă preocuparea lui principală este să achite datoriile. Nu există așa ceva. Orice primar dorește să se crediteze pentru a avea cât mai multe proiecte pe care să le ofere cetățenilor, astfel încât cetățenii să aibă o viață mai bună, să crească calitatea vieții. Primarul nu este un contabil, nu este problema lui”, a subliniat Gabriela Firea.

Datoriile Primăriei București în mandatul Firea

De asemenea, Firea consideră că, în timpul mandatului său, Bucureștiul era un oraș „sustenabil financiar”, cu un grad mic de îndatorare, iar problemele au apărut ulterior.

„Câtă vreme nouă nu ne-a scăzut ratingul de oraș pe timpul mandatului meu absolut deloc, ulterior a scăzut. Deci, prin urmare, eram sustenabili și aveam un grad mic de îndatorare – 8% față de maximum 30%. Sunt primării în România care au deja maximumul depășit de 30%. Faptul că noi aveam 8% arăta că datoriile erau plătibile, că eram solvabili. Într-adevăr, aveam o problemă politică, executivul, care tăia acele sume, cote defalcate care trebuiau să ajungă lunar, dar nu eram sub nicio formă într-o râpă financiară, nu”, a încheiat Firea.

Nicușor Dan, comparat cu liderul comunist, Nicolae Ceaușescu

Gabriela Firea l-a acuzat pe Nicușor Dan și de faptul că a blocat investițiile sub pretextul „plății datoriilor” și l-a comparat pe actualul președinte cu Nicolae Ceaușescu.

„Știți că înainte de Revoluție așa se spunea, nu mai avem nimic în rafturi că plătim datoriile. Ceva de genul ăsta a fost și acum. Plătim niște datorii și nu mai facem nimic,” a transmis aceasta.

