Gabriela Firea a fost susţinută de colegii din organizaţia PSD a Sectorului 1 pentru funcţia de vicepreşedinte în viitoarea conducere naţională. Aceasta a şi început pregătirile pentru campania electorală.

PSD se pregăteşte de alegeri atât la Capitală(7 decembrie), cât şi pentru desemnarea viitorului preşedinte al partidului. Sorin Grindeanu este singurul candidat desemnat pentru această competiţie.

Gabriela Firea a coagulat deja echipa alături de care are de gând să pornească în luptele electorale.

„Dacă vrei să mergi repede, mergi singur. Dacă doriți să mergeți departe, mergeți împreună.” În politică, echipa este cea mai importantă. Am participat la Conferința extraordinară a organizației PSD Sector 1, în care a fost adoptată cu unanimitate de voturi rezoluția “Uniți pentru români. Puternici, dar împreună”, depusă de președintele interimar Sorin Grindeanu, candidat la președinția partidului”, scrie Gabriela Firea, pe facebook.

Echipa pe care organizaţia a desemnat-o este compusă şi din 5 vicepreşedinţi: deputata Diana Tuşa, primarul Daniel Băluță, profesorul Mihnea Costoiu şi deputatul Andrei Dolineaschi.

„Mulțumesc colegilor mei din Bucureşti pentru susținerea de a ocupa poziția de vicepreşedinte la nivel național pentru Regiunea Bucureşti – Ilfov. Ne așteaptă o luptă importantă în campania electorală pentru Primăria Capitalei, în care s-a înscris Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, un om cu multă experiență administrativă şi cu dorința de a schimba lucrurile în bine, în Bucureşti. Ne-am bucurat de prezenta vicepreşedintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, pentru care am şi adoptat o rezoluție de susținere în funcția de prim-vicepreședinte al partidului”, mai transmite Gabriela Firea.

Aceasta i-a mulţumit şi ministrului Muncii, Florin Manole, pentru maniera în care a organizat activitatea de partid, în sector.

