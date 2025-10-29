Prima pagină » Actualitate » Gabriela Firea a fost nominalizată vicepreşedinte PSD, Regiunea Bucureşti – Ilfov: „Mulțumesc colegilor. Ne așteaptă o luptă importantă”

Gabriela Firea a fost nominalizată vicepreşedinte PSD, Regiunea Bucureşti – Ilfov: „Mulțumesc colegilor. Ne așteaptă o luptă importantă”

Luiza Dobrescu
29 oct. 2025, 08:37, Actualitate
Gabriela Firea a fost nominalizată vicepreşedinte PSD, Regiunea Bucureşti - Ilfov:

Gabriela Firea a fost susţinută de colegii din organizaţia PSD a Sectorului 1 pentru funcţia de vicepreşedinte în viitoarea conducere naţională. Aceasta a şi început pregătirile pentru campania electorală. 

PSD se pregăteşte de alegeri atât la Capitală(7 decembrie), cât şi pentru desemnarea viitorului preşedinte al partidului. Sorin Grindeanu este singurul candidat desemnat pentru această competiţie.

Gabriela Firea a coagulat deja echipa alături de care are de gând să pornească în luptele electorale.

„Dacă vrei să mergi repede, mergi singur. Dacă doriți să mergeți departe, mergeți împreună.”

În politică, echipa este cea mai importantă.

Am participat la Conferința extraordinară a organizației PSD Sector 1, în care a fost adoptată cu unanimitate de voturi rezoluția “Uniți pentru români. Puternici, dar împreună”, depusă de președintele interimar Sorin Grindeanu, candidat la președinția partidului”, scrie Gabriela Firea, pe facebook.

Echipa pe care organizaţia a desemnat-o este compusă şi din 5 vicepreşedinţi: deputata Diana Tuşa,  primarul Daniel Băluță,  profesorul Mihnea Costoiu şi  deputatul Andrei Dolineaschi.

„Mulțumesc colegilor mei din Bucureşti pentru susținerea de a ocupa poziția de vicepreşedinte la nivel național pentru Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Ne așteaptă o luptă importantă în campania electorală pentru Primăria Capitalei, în care s-a înscris Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, un om cu multă experiență administrativă şi cu dorința de a schimba lucrurile în bine, în Bucureşti.

Ne-am bucurat de prezenta vicepreşedintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, pentru care am şi adoptat o rezoluție de susținere în funcția de prim-vicepreședinte al partidului”, mai transmite Gabriela Firea.

Aceasta i-a mulţumit şi ministrului Muncii, Florin Manole, pentru maniera în care a organizat activitatea de partid, în sector.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Băluţă, validat de conducerea PSD pentru a fi candidatul partidului la Primăria Capitalei. Marcel Ciolacu va candida la președinția CJ Buzău

Sorin Grindeanu, după ce Gabriela Firea a anunțat că nu candidează la Primăria Capitalei: „Daniel este favoritul PSD pentru primărie”

Citește și

ACTUALITATE Adrian Severin: „A rămâne în limitele CONSTITUȚIEI e o formă de patriotism”
10:30
Adrian Severin: „A rămâne în limitele CONSTITUȚIEI e o formă de patriotism”
Ce ar însemna renunțarea la alternanța ora de vară – ora de iarnă și cum ne va afecta
10:27
Ce ar însemna renunțarea la alternanța ora de vară – ora de iarnă și cum ne va afecta
NEWS ALERT Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, în contextul retragerii trupelor AMERICANE din România
10:12
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, în contextul retragerii trupelor AMERICANE din România
EXERCIȚIU amplu la barajul Vidraru. Autoritățile testează o deversare controlată a apei din lacul de acumulare
10:08
EXERCIȚIU amplu la barajul Vidraru. Autoritățile testează o deversare controlată a apei din lacul de acumulare
TURISM Cât a ajuns să coste vacanța la schi într-o stațiune europeană celebră preferată de mulți turiști români. Tarifele au ajuns cu 40% mai mari
09:58
Cât a ajuns să coste vacanța la schi într-o stațiune europeană celebră preferată de mulți turiști români. Tarifele au ajuns cu 40% mai mari
Mediafax
Coreea de Nord anunță testarea unor rachete de croazieră
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
Istoricii spun că atenția lui Putin asupra Ucrainei atinge nivelul obsesiei / O nouă evaluare a serviciilor de informaţii din SUA: Putin nu e dispus să cedeze
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Ce substanță a fost detectată în gazul din jurul obiectului interstelar 3I/ATLAS?
GUVERN Consiliul Tripartit a început. Care sunt variantele de pe masa discuțiilor cu Bolojan? Sindicatele cer, patronatele se opun
10:25
Consiliul Tripartit a început. Care sunt variantele de pe masa discuțiilor cu Bolojan? Sindicatele cer, patronatele se opun
EXTERNE Hărțuirea din online i-a afectat serios sănătatea lui Brigitte Macron. Calvarul prin care trece prima doamnă a Franței, povestit chiar de fiica sa
10:13
Hărțuirea din online i-a afectat serios sănătatea lui Brigitte Macron. Calvarul prin care trece prima doamnă a Franței, povestit chiar de fiica sa
ANALIZA de 10 Interese reciproce. Noul lider al Siriei, vânat în trecut de Rusia și SUA pentru legăturile cu al-Qaeda, a primit „binecuvântarea” lui Putin la Kremlin. Ce urmărește Moscova pe termen lung
10:00
Interese reciproce. Noul lider al Siriei, vânat în trecut de Rusia și SUA pentru legăturile cu al-Qaeda, a primit „binecuvântarea” lui Putin la Kremlin. Ce urmărește Moscova pe termen lung
POLITICĂ Victor Ponta intervine în scandalul numirii vicepremierului Oana Gheorghiu, după dezvăluirile Gândul: „Ce ne facem dacă cineva din Administrația SUA chiar citește ce a scris doamna?”
09:54
Victor Ponta intervine în scandalul numirii vicepremierului Oana Gheorghiu, după dezvăluirile Gândul: „Ce ne facem dacă cineva din Administrația SUA chiar citește ce a scris doamna?”
ACTUALITATE Răzvan Savaliuc: „Orice schimbare se va realiza prin primenirea CLASEI politice. Atunci când votul românilor va conta”
09:46
Răzvan Savaliuc: „Orice schimbare se va realiza prin primenirea CLASEI politice. Atunci când votul românilor va conta”
ECONOMIE Profitul OMV Petrom, în scădere cu 13% în primele 9 luni din 2025. Christina Verchere: „Continuăm investițiile, vizând un record de 8,2 miliarde lei”
09:38
Profitul OMV Petrom, în scădere cu 13% în primele 9 luni din 2025. Christina Verchere: „Continuăm investițiile, vizând un record de 8,2 miliarde lei”