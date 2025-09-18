Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Gândul prezintă BEST OF „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” – vineri, 19 septembrie, de la ora 15.00

Gândul prezintă BEST OF „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” – vineri, 19 septembrie, de la ora 15.00

18 sept. 2025, 20:39
Gândul prezintă BEST OF „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” - vineri, 19 septembrie, de la ora 15.00

Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti!

Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti.

Pe toate le regăsiți în BEST OF „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!”.

Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 15 – 18 septembrie, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Ion Cristoiu, Mugur Mihăescu, Florin Călinescu și Ștefan Popescu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

