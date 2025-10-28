Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » George Simion compromite orice alianță politică cu PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu am încredere în el”

George Simion compromite orice alianță politică cu PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu am încredere în el”

28 oct. 2025, 18:46, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
George Simion compromite orice alianță politică cu PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu am încredere în el”

Invitată în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a explicat de ce o eventuală coaliție cu suveraniștii de la AUR, soluție vehiculată intens în mediul politic, este aproape o imposibilitate. 

În cadrul dialogului, primărița municipiului Craiova a dorit să facă o clarificare ideologică despre PSD, punctând că renunțarea la progresism din statutul partidului are drept cauză principală orientarea spre social-democrație. „Nu suntem în curentul progresist, ci în cel social-democrat”.

„Pur și simplu este o incompatibilitate

Provocată de moderator să comenteze o eventuală colaborare cu AUR, social-democrata a negat o astfel de posibilitate, invocându-l în special pe liderul formațiunii suveraniste, George Simion.

Lia Olguța Vasilescu: Nu are nicio legătură (n.r. – o alianță cu AUR). Deocamdată nu poate fi o apropiere de AUR. Eu nu o să spun de chestiunile astea, că sunt cu rușii. Pur și simplu este o incompatibilitate. Eu, cel puțin, n-am încredere în conducerea AUR, în George Simion.

Ionuț Cristache: De ce?

Lia Olguța Vasilescu: Nu am.

Ionuț Cristache: Rațiuni personale?

Lia Olguța Vasilescu: Și și.

Ionuț Cristache: A, interesant. V-a dezamăgit?

Lia Olguța Vasilescu: Se poate spune și așa.

Ionuț Cristache: Deci nu e o conducere cu care să poți să faci o negociere și să crezi că te-ai înțeles.

Lia Olguța Vasilescu: Corect.

În aceeași intervenție, „nu am înțeles de ce s-au anulat alegerile”, a mai completat invitata.

Citește și

AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:49
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
VIDEO Lia Olguța Vasilescu îl taxează pe Bolojan pentru brutalitatea măsurilor de austeritate: Boc și Băsescu erau mai empatici decât el
17:31
Lia Olguța Vasilescu îl taxează pe Bolojan pentru brutalitatea măsurilor de austeritate: Boc și Băsescu erau mai empatici decât el
VIDEO E oficial. Marcel Ciolacu candidează la șefia CJ Buzău. O singură abținere a fost în ședința PSD care i-a validat candidatura. Cine s-a abținut și de ce?
17:02
E oficial. Marcel Ciolacu candidează la șefia CJ Buzău. O singură abținere a fost în ședința PSD care i-a validat candidatura. Cine s-a abținut și de ce?
VIDEO Faimoasa OUG 52 – cum își trece guvernul Bolojan pe șest actele legislative. Lia Olguța Vasilescu: Ordonanțele de urgență nu se mai dezbat public
16:34
Faimoasa OUG 52 – cum își trece guvernul Bolojan pe șest actele legislative. Lia Olguța Vasilescu: Ordonanțele de urgență nu se mai dezbat public
VIDEO Lia Olguța Vasilescu spune că nu înțelege de ce s-au anulat ALEGERILE prezidențiale de anul trecut: „Cei care le-au anulat, ar trebui să ne explice”
16:27
Lia Olguța Vasilescu spune că nu înțelege de ce s-au anulat ALEGERILE prezidențiale de anul trecut: „Cei care le-au anulat, ar trebui să ne explice”
VIDEO Lia Olguța Vasilescu dezvăluie cum se iau deciziile în Guvernul Bolojan: „nu știu să vă spun cu cine se consultă/ Nu cu PSD”
16:14
Lia Olguța Vasilescu dezvăluie cum se iau deciziile în Guvernul Bolojan: „nu știu să vă spun cu cine se consultă/ Nu cu PSD”
Mediafax
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de iarnă. Unde vor putea călătorii românii
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
Cercetări pentru ucidere din culpă după moartea directorului medical al spitalului din Buzău
Click
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum s-ar putea curăța creierul nostru de un parazit comun