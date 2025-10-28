Invitată în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a explicat de ce o eventuală coaliție cu suveraniștii de la AUR, soluție vehiculată intens în mediul politic, este aproape o imposibilitate.

În cadrul dialogului, primărița municipiului Craiova a dorit să facă o clarificare ideologică despre PSD, punctând că renunțarea la progresism din statutul partidului are drept cauză principală orientarea spre social-democrație. „Nu suntem în curentul progresist, ci în cel social-democrat”.

„Pur și simplu este o incompatibilitate”

Provocată de moderator să comenteze o eventuală colaborare cu AUR, social-democrata a negat o astfel de posibilitate, invocându-l în special pe liderul formațiunii suveraniste, George Simion.

Lia Olguța Vasilescu: Nu are nicio legătură (n.r. – o alianță cu AUR). Deocamdată nu poate fi o apropiere de AUR. Eu nu o să spun de chestiunile astea, că sunt cu rușii. Pur și simplu este o incompatibilitate. Eu, cel puțin, n-am încredere în conducerea AUR, în George Simion.

Ionuț Cristache: De ce?

Lia Olguța Vasilescu: Nu am.

Ionuț Cristache: Rațiuni personale?

Lia Olguța Vasilescu: Și și.

Ionuț Cristache: A, interesant. V-a dezamăgit?

Lia Olguța Vasilescu: Se poate spune și așa.

Ionuț Cristache: Deci nu e o conducere cu care să poți să faci o negociere și să crezi că te-ai înțeles.

Lia Olguța Vasilescu: Corect.

În aceeași intervenție, „nu am înțeles de ce s-au anulat alegerile”, a mai completat invitata.