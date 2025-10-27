Prima pagină » Știri politice » George Simion îl FELICITĂ pe Javier Milei pentru victoria de la parlamentare: „Demonstrează cât de eronate sunt predicțiile globaliștilor stângiști”

George Simion îl FELICITĂ pe Javier Milei pentru victoria de la parlamentare: „Demonstrează cât de eronate sunt predicțiile globaliștilor stângiști”

Ruxandra Radulescu
27 oct. 2025, 16:32, Știri politice
George Simion îl FELICITĂ pe Javier Milei pentru victoria de la parlamentare:

Liderul partidului AUR, George Simion, a transmis un mesaj în care l-a felicitat pe președintele Argentinei Javier Milei, după ce a câștigat detașat alegerile parlamentare, desfășurate la jumătate mandatului.

Cu această ocazie, George Simion a subliniat că victoria lui Javier Milei și a partidului, pe care-l reprezintă, Libertad Avanza, la alegerile parlamentare din Argentina, demonstrează că „predicțiile globaliștilor stângiști sunt eronate”.

„Îl felicit pe președintele Milei și Partidul Libertad Avanza pentru victoria la alegerile parlamentare, organizate la jumătate de mandat. Victoria președintelui Milei demonstrează cât de eronate sunt predicțiile globaliștilor stângiști”, a precizat George Simion pe platforma X.

„La Libertad Avanza”, partidul președintelui Argentinei Javier Milei, a câştigat alegerile parlamentare, organizare la jumătatea mandatului cu o majoritate copleșitoare de peste 40% din voturi la nivel naţional, potrivit rezultatelor anunțate după numărarea a 90% din voturi.

Partidul lui Milei a câștigat la pas bătălia electorală cu partidul de opoziție Fuerza Patria, care a obținut doar 24,5% din voturi.

Donald Trump, aliat al lui Milei, a promis un împrumut de 40 de miliarde de dolari Argentinei

Pentru șeful de stat argentinian, victoria de la alegerile legislative reprezintă o ocazie importantă pentru a-și consolida baza de susținători din cadrul Parlamentului. La acest moment, Argentina traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic, cu o monedă națională în continuă cădere. Țara se bazează pe promisiunea unui sprijin puternic, din partea Statelor Unite, având în vedere că Trump, susținător al lui Milei, s-a declarat pregătit să acorde un împrumut de până la 40 de miliarde de dolari.

„Rezultatul este confirmarea mandatului pe care l-am primit în 2023, la alegerile prezidenţiale, pentru a avansa pe calea reformei”, a declarat Javier Milei, încântat de rezultatul scrutinului.

Potrivit noilor calcule, blocul de deputați al partidului La Libertad Avanza va crește de la 37 la 101 (din 257 de deputaţi), iar cel de senatori, de la 6 la 20, dintr-un total de 72 de locuri.

„O victorie fără apel, surprinzătoare. Argentina a acordat un sprijin foarte puternic preşedintelui, care are acum ocazia să demonstreze că, având un Parlament mai favorabil, este într-adevăr în măsură să-şi îndeplinească promisiunile”, a comentat pentru AFP politologul Sergio Berensztein.

FOTO: Platforma X

