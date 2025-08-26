Gheorghe Piperea: „Guvernul Bolojan va DISPĂREA în decembrie”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Gheorghe Piperea a declarat că actualul Executiv „își va pierde credibilitatea” și că demisia lui Bolojan „va veni de la sine”. Acesta susține că premierul a declarat că abia așteaptă să își termine mandatul. Potrivit lui Piperea, tensiunile dintre PSD și alianța PNL-USR pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei ar putea accelera sfârșitul guvernării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

„Demiterea acestui guvern va fi de la sine, își vor da ei demisia pentru că nu o să mai aibă credibilitate. Bolojan a spus treaba asta, a spus la o întâlnire față în față cu primarii că abia așteaptă să termine mandatul ăsta. Preconizez că guvernul Bolojan dispare în decembrie, poate chiar mai devreme pentru că am senzația că apare o răcă incredibilă între PSD pe de o parte și PNL-USR pe de altă parte pe chestiunea cu alegerile pentru PMB,” a declarat Piperea.

În același context, Piperea a anunțat că AUR va face o moțiune de cenzură în luna septembrie.