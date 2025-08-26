Gheorghe Piperea: „Nicușor Dan apără valorile AUR”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Gheorghe Piperea a spus, într-o notă ironică, faptul că președintele Nicușor Dan apără cele mai importante valori care reprezintă partidul AUR, însă nu crede că românii vor fi „suficient de naivi”, încât să îl creadă naționalist, deși încearcă să își creeze această imagine. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

„Nu știu dacă românii vor fi suficient de naivi să se ia după Nicușor Dan când va spune că e naționalist. E un epigon. Revenind la laudă, foarte bine că a fost cu familia, este o valoare, foarte bine că a fost în România, este de asemenea o valoare. Dacă ar fi la fel de atent și cu libertatea și credința, chiar ar putea să respecte cele patru valori ale partidului AUR – libertate, credința, familie, națiune,” a declarat Piperea.