Ion Cristoiu avertizează: „Relația noastră militară cu SUA este PA. Nicușor Dan știe că americanii pleacă”

03 nov. 2025, 17:37, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ediția de luni a emisiunii marca Gândul Ai Aflat! a oferit un dialog între moderatorul Ionuț Cristache și jurnalistul Ion Cristoiu pe tema poziției lui Nicușor Dan în urma anunțului că americanii își retrag o parte importantă a efectivelor militare din România. În opinia invitatului, șeful statului omite deliberat adevărata miză a deciziei SUA, mutând accentul pe o miză falsă, cea economică. 

Ion Cristoiu a avertizat, din studioul Gândul, că atitudinea lui Nicușor Dan față de anunțul administrației Trump confirmă ruptura relației militare a țării cu partenerul strategic SUA.

De fapt, președintele știe că americanii pleacă.

Parteneriatul militar cu America este militar, nu economic

Este cea mai gravă declarație a lui. Parteneriatul militar cu America este militar, nu economic. Prin faptul că spune că e economic, el știe că noi militar PA. Americanii i-au câștigat pe români militaricește în două rânduri. În august 90 noi am participat cu bărcuța la invadarea Irakului. Doi, când am acceptat ca aviația NATO să bombardeze Iugoslavia. Militaricește au avut nevoie de noi. Relația noastră cu America a fost numai militară, prin armată. El (n.red. – Nicușor Dan) știe că ei pleacă”, a spus Ion Cristoiu.

Ce să deschidă în România, că nici bordel nu poate să deschidă”

În aceeași intervenție, invitatul a reamintit că retragerea americanilor are loc în contextul mutării accentului geopolitic din zona Mării Negre. Decizia are ca efect inclusiv retragerea companiilor americane din România.

Practic, Donald Trump are și o importantă miză economică, așa cum arată politica sa de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte al SUA.

„La ora actuală, politica administrației Trump este de retragere a companiilor americane în interiorul Americii. Ce să deschidă în România, că nici bordel nu poate să deschidă. Cum să vină în România? Nu ai forță de muncă ieftină, nu ai minereuri, a conchis Cristoiu.

