01 dec. 2025, 15:40, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, cunoscutul jurnalist și analist politic Ion Cristoiu a criticat regia atent construită în jurul lui Nicușor Dan, astfel încât să se i vândă publicului larg falsa imagine a unei băi de mulțime. În viziunea lui Cristoiu, este vorba de o operațiune masivă de propagandă, cum nu s-a mai văzut din anii 90.

Provocat de moderator să concureze cine vede mai multe cadre SPP în imagini, Ion Cristoiu a observat că este evident vorba de o baie de mulțime minuțios coregrafiată de echipa președintelui.

Cum funcționează cercurile concentrice de sepepiști

Ionuț Cristache: Sunt 5, sunt ca niște cercuri concentrice. Primul cerc de sepepiști, al doilea de jurnaliști și câte unul dintre oameni (n.r. – veniți la paradă) sunt lăsați să intre.

Ion Cristoiu: Le dă voie numai la câte unul. După ce sunt întrebați sunteți cu Bolojan sau cu Nicu?

Cristache: Da, vă uitați la Digi sau la Antenă?

Cristoiu: Din 90 n-am mai văzut cea mai mare escrocherie de presă de când sunt. Nu înțelegeți că nu-i baie (de mulțime)? Nu vedeți, i-au făcut un cerc și nu lasă decât câte unul. Baie e când te duci acolo, nu-i așa? Până și protectorul lui, tata moșul lui Macron face baie de mulțime. Aia e baie de mulțime? Hai că m-am enervat. Deci a venit asta, ia uitați-vă cum intră să îi dea mâna.

Gazda emisiunii a remarcat că isteria a fost întreținută de presă, care a titrat jalnic, știe că Bolojan e pe făraș. Două ore laudă non-stop la Nicușor, cum a pus piciorul jos Bolojan din Spartan, pe el. 

