Ion Cristoiu: „Ajutorul pentru refugiați a ascuns sume incredibile date celor care i-au cazat. Au putut să ceară oricât”

Alexandra Anton Marinescu
30 nov. 2025, 12:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a explicat ce ar însemna publicarea sumelor trimise ca ajutor militar către Ucraina. Invitatul susține că în spatele acestor ajutoare se ascund mecanisme de corupție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cristoiu susține că după publicarea oricărei cifre privind ajutorul militar, întrebarea corectă este: din ce este compus acel ajutor? El crede că aici se află adevărata problemă.

„În momentul în care ai publicat cifra, vine a doua întrebare. Dar cum de s-a ajuns la cifra asta?  Păi da, și ajungem la afacerea de corupție din Ucraina. Pentru că acest așa zis ajutor militar dat de ai noștri este o mare afacere de corupție. Pentru că el trebuie să îmi spună: bă, dar ajutorul ăla militar în ce a constatat? Uite, zece trenuri de obuze, da? Ale cui erau trenurile? Pentru că, de regulă, sub pretextul că e secret, cum poate să spună? Ajutorul ăsta militar e concretizat în ceva. Obuze care se transportă, poate și… Acelea sunt niște firme, da? Sub pretextul războiului, ele pot cere oricând.”, afirmă publicistul.

„Niște șmecheri care au pus cârnatul 100 de lei, deși el era 5 lei”

Cristoiu amintește modul în care anumite firme au profitat de valul de refugiați, umflând prețurile la cazare și mâncare. El sugerează că același tipar de profit pe seama statului se repetă acum în contextul ajutorului militar.

„Mai ții minte povestea cu refugiații? Erau niște șmecheri care aveau hoteluri și nu le ocupa nimeni. Și nu numai că le-au ocupat, dar au putut să ceară oricât. Mai ții minte când au venit primii refugiați? O să-ți spun o chestie meschină, da? Mai ții minte cum li se dădea lor de mâncare, da? Cine a oferit mâncarea? Niște șmecheri care au pus cârnatul 100 de lei, deși el e 5 lei.”, spune Ion Cristoiu.

