Prima pagină » Știri politice » O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar

01 dec. 2025, 14:14, Știri politice

Chiar și după 6 luni de mandat, președintele României, Nicușor Dan, încă e puțin stângaci atunci când vine vorba de protocol. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele trebuia să salute militar soldatul, însă Dan s-a întins să dea mâna cu el. Militarul și-a dat seama de greșeala făcută de Nicușor, dar a mers după inițiativa președintelui. Tocmai după, președintele și-a dat seama de gafă.

Evident, nu este prima gafă de protocol pe care o face președintele. Ultima a fost chiar la pupitrul Parlamentului, în timp ce prezenta Strategia Națională de Apărare a țării. Gafă a fost una de protocol, când, la intrarea în sală, liderul de la Cotroceni s-a așezat alături de premierul Ilie Bolojan. Anterior, Președintele Nicușor Dan a făcut o nouă gafă chiar în fața reprezentanților NATO, de la Forumul pentru industria de Apărare. În momentul în care președintele a fost chemat pentru a susține un discurs, acesta a părut derutat și s-a dus la pupitrul greșit.

Pata de culoare de la Parada de 1 Decembrie. Cine e femeia cu pălărie galbenă care a spart toate tiparele vestimentare de la tribuna oficială
12:49
POLITICĂ Mesajul lui Ludovic Orban de 1 Decembrie: „Să îndrăznim să credem că putem mult mai mult!”
12:31
ULTIMA ORĂ ANAF se aştepta ca Iohannis să fie înţelegător şi să achite datoria către stat: „Ne-am aşteptat din partea domniei sale la o conformare voluntară”
12:15
1 DECEMBRIE Diana Șoșoacă, jurăminte pentru țară de 1 Decembrie. Ce mesaj a transmis președintele S.O.S: „România pe care o moștenim, nu o vindem”
11:43
POLITICĂ Scrisoarea Regelui Charles pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Vă transmitem cele mai bune urări, dumneavoastră și tuturor românilor”
11:39
ULTIMA ORĂ Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională
11:37
Gândul de Vreme Cum va fi vremea până la jumătatea lui decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Temperaturi maxime și minine
Cum va fi vremea până la jumătatea lui decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Temperaturi maxime și minine
VIDEO Momentele COLORATE ale Zilei Naționale: Îmbrânceli cu jandarmii la Alba Iulia / Suveraniștii, dezbinați: „Marș la ruși!”/ Pălăria galbenă-lămâie care a distras atenția de la paradă / Nicușor Dan, din nou, încurcat de protocol
Momentele COLORATE ale Zilei Naționale: Îmbrânceli cu jandarmii la Alba Iulia / Suveraniștii, dezbinați: „Marș la ruși!”/ Pălăria galbenă-lămâie care a distras atenția de la paradă / Nicușor Dan, din nou, încurcat de protocol
VIDEO Diana Șoșoacă a venit la Alba Iulia într-o șubă ciobănească. Fanii i-au strigat numele și au fluturat drapele cu chipul ei și al lui Călin Georgescu
Diana Șoșoacă a venit la Alba Iulia într-o șubă ciobănească. Fanii i-au strigat numele și au fluturat drapele cu chipul ei și al lui Călin Georgescu
SPORT S-a stins din viață Nicola PIETRANGELI, singurul italian primit în Hall of Fame-ul tenisului
S-a stins din viață Nicola PIETRANGELI, singurul italian primit în Hall of Fame-ul tenisului
DEZVĂLUIRI La un borș ucrainean în clubul exclusivist al lui Steve Witkoff, americanii și ucrainenii s-au lovit de 2 probleme sensibile: NATO și cedarea de teritorii. CNN dezvăluie detalii din negocierile de pace
La un borș ucrainean în clubul exclusivist al lui Steve Witkoff, americanii și ucrainenii s-au lovit de 2 probleme sensibile: NATO și cedarea de teritorii. CNN dezvăluie detalii din negocierile de pace
SĂRBĂTORI Daniel Băluță anunță startul sărbătorilor de iarnă în Sectorul 4. Milioane de beculețe și 5.000 de instalații: „Aprindem luminițele festive!”
Daniel Băluță anunță startul sărbătorilor de iarnă în Sectorul 4. Milioane de beculețe și 5.000 de instalații: „Aprindem luminițele festive!”

