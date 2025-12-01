O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar

Chiar și după 6 luni de mandat, președintele României, Nicușor Dan, încă e puțin stângaci atunci când vine vorba de protocol. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele trebuia să salute militar soldatul, însă Dan s-a întins să dea mâna cu el. Militarul și-a dat seama de greșeala făcută de Nicușor, dar a mers după inițiativa președintelui. Tocmai după, președintele și-a dat seama de gafă.

Evident, nu este prima gafă de protocol pe care o face președintele. Ultima a fost chiar la pupitrul Parlamentului, în timp ce prezenta Strategia Națională de Apărare a țării. Gafă a fost una de protocol, când, la intrarea în sală, liderul de la Cotroceni s-a așezat alături de premierul Ilie Bolojan. Anterior, Președintele Nicușor Dan a făcut o nouă gafă chiar în fața reprezentanților NATO, de la Forumul pentru industria de Apărare. În momentul în care președintele a fost chemat pentru a susține un discurs, acesta a părut derutat și s-a dus la pupitrul greșit.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Comportament bizar al lui Nicușor Dan în Parlament. Polemizează cu Bolojan, încalcă protocolul, mută sticlele cu apă și gesticulează haotic

O nouă GAFĂ a lui Nicușor Dan. La Forumul NATO, de față cu Mark Rutte, președintele României a încurcat pupitrul de unde trebuia să își țină discursul