Ion Cristoiu: Liderii europeni vor căuta să-l supere pe Trump ca să-l facă să se retragă

Liderii lumii discută la Washington DC, în timp ce Nicușor Dan se plimbă prin munți. Există însă o posibilitate ca Trump să se retragă din problema ucraineană dacă următoarele întâlniri nu vor da roade.

Întrebarea din sondajul ediției de azi a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” a fost „Se va retrage Trump din ecuația ucraineană?”.

69% din spectatori au votat DA.

21% au răspuns NU.

11% spun că NU ȘTIU/Nu răspund.

Întrebat dacă scenariul este plauzibil, Ion Cristoiu a spus că liderii europeni ar căuta să-l supere pe Trump.

„NU. Și ăsta e și scopul. Vor căuta să-l supere ca să-l facă să se retragă”, a răspuns Cristoiu.

„Jucați-vă de-a războiul de unii singuri”, a spus Ionuț Cristache.