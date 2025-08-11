Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu: „Nicușor DAN nu știe că a devenit președinte”

Alexandra Anton
11 aug. 2025, 19:46, Video
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu a comentat prestația lui Nicușor Dan și lipsa unei echipe de consilieri capabile să-l îndrume. Publicistul a făcut o comparație cu Ion Iliescu în 1990. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Cristoiu consideră că actualul președinte nu pare conștient de rolul și responsabilitățile sale. În opinia sa, Nicușor Dan ar fi trebuit să își formeze rapid o echipă de consilieri competenți.

„Cea mai mare problemă la Nicușor Dan este o chestiune. El nu știe că a devenit președinte. Jur. Puțină lume știe că Iliescu în 1990 avea niște consilieri extraordinari. Adică el trebuia acum să ia niște consilieri și șeful administrației prezidențiale de care să și asculte, da? Că n-ai de unde să știi. Și să-i spună: băi, om, dom’le, nu te duci acolo să te filmezi, să te filmezi la Festivalul Lupilor, că sună ca dracu. Problema este, ori nu are nimeni curaj să-i spună, ori cel care-i spune e Cristian Diaconescu, care-i la fel.”, afirmă acesta.

Căderea Basarabiei

Discuția a continuat cu o lecție de istorie. Ion Cristoiu a vorbit despre cedarea Basarabiei, un moment tragic pentru români.

„Vreți să știți ce însemna cedarea Basarabiei. Pentru că noi o vedem întotdeauna… Băi, ne-au luat un teritoriu. Dom’le, refugiații, dramele oamenilor. Dom’le, ei au fost anunțați la ora 12. Nu înțelegeți. Că erai în Chișinău. A zis că până la 12 noaptea trebuie să pleci. Dom’le, nu înțelegi, cum să pleci. Unde?”, spune el.

Ion Cristoiu: „Ea crede că e un Dumnezeu acolo care o protejează?”

Cristoiu atrage atenția că România nu se poate baza pe o protecție divină sau externă, amintind că în acele vremuri, țara a fost singură în fața amenințării.

„Adică România nu… Ea crede că e un Dumnezeu acolo care o protejează? Nu! Că nu ne-a protejat atunci nimeni.”, conchide Ion Cristoiu.

