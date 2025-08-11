În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu a vorbit cum a evoluat Uniunea Europeană de la începuturile sale și până la viziunea impusă de Ursula von der Leyen. Publicistul consideră că UE nu mai are la bază principiile economice și de egalitate care au stat la temelia proiectului european. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

La început, Uniunea Europeană a fost o comunitate de țări egale din punct de vedere economic, unite pentru a facilita comerțul și circulația liberă. Cristoiu amintește de eliminarea vamelor și de dispariția granițelor între state democratice.

Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană, așa cum e gândită de Ursula, este o construcție falsă”

„Uniunea Europeană, așa cum e gândită de Ursula, este o construcție falsă. Pentru că inițial Uniunea Europeană a fost o comunitate de țări egale economic și care s-au unit prima dată în putere economică. Adică, hai să desființăm vame, da? Și, în al doilea rând, au fost țări care au zis: ce rost are să ne mai avem granițe că și la voi e democrație și la noi e democrație. Plec de pe autostrada din Franța și intru pe autostrada din Germania. Extinzând și la România și la alta, de pe autostrada din Germania ajungi…. Și atunci s-a schimbat, e foarte important, conceptul de Uniunea Europeană și anume un concept politic.”, afirmă acesta.

Tot țările mari hotărăsc

Cristoiu spune că actualul model politic nu a fost dublat de o reală federalizare.

„Numai că el nu a fost dublat de o federalizare, noi avem la Bruxelles o șefă cutare, dar n-are nicio putere pentru că, până la urmă, tot țările mari hoterăsc.”, spune scriitorul.

Ion Cristoiu: „Trump nu-și poate permite un insucces”

Discuția a ajuns și la contextul internațional. Cristoiu crede că viitorul unor decizii este deja stabilit, iar liderii precum Donald Trump nu își permit eșecuri.