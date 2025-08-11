Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană, așa cum e gândită de URSULA, este o construcție falsă”

Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană, așa cum e gândită de URSULA, este o construcție falsă”

Alexandra Anton
11 aug. 2025, 18:30, Video
Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană, așa cum e gândită de URSULA, este o construcție falsă”
Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană, așa cum e gândită de Ursula, este o construcție falsă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu a vorbit cum a evoluat Uniunea Europeană de la începuturile sale și până la viziunea impusă de Ursula von der Leyen. Publicistul consideră că UE nu mai are la bază principiile economice și de egalitate care au stat la temelia proiectului european. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

La început, Uniunea Europeană a fost o comunitate de țări egale din punct de vedere economic, unite pentru a facilita comerțul și circulația liberă. Cristoiu amintește de eliminarea vamelor și de dispariția granițelor între state democratice.

Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană, așa cum e gândită de Ursula, este o construcție falsă”

„Uniunea Europeană, așa cum e gândită de Ursula, este o construcție falsă. Pentru că inițial Uniunea Europeană a fost o comunitate de țări egale economic și care s-au unit prima dată în putere economică. Adică, hai să desființăm vame, da? Și, în al doilea rând, au fost țări care au zis: ce rost are să ne mai avem granițe că și la voi e democrație și la noi e democrație. Plec de pe autostrada din Franța și intru pe autostrada din Germania. Extinzând și la România și la alta, de pe autostrada din Germania ajungi…. Și atunci s-a schimbat, e foarte important, conceptul de Uniunea Europeană și anume un concept politic.”, afirmă acesta.

Tot țările mari hotărăsc

Cristoiu spune că actualul model politic nu a fost dublat de o reală federalizare.

„Numai că el nu a fost dublat de o federalizare, noi avem la Bruxelles o șefă cutare, dar n-are nicio putere pentru că, până la urmă, tot țările mari hoterăsc.”, spune scriitorul.

Ion Cristoiu: „Trump nu-și poate permite un insucces”

Discuția a ajuns și la contextul internațional.  Cristoiu crede că viitorul unor decizii este deja stabilit, iar liderii precum Donald Trump nu își permit eșecuri.

„Nu confundați Europa cu România. Și să ne întoarcem să ținem neapărat de poziția de ce se întâmplă cu noi. Să vedem situația noastră. Cum credeți că se va termina toată această discuție. Trump nu-și poate permite un insucces. Nu poate. Nu-și poate permite. La megalomania lui, la nevoia lui, nu-și poate permite. Astea sunt deja decise și așa cum a impus Uniunii Europene, taxele alea, va face în continuare.”, conchide Ion Cristoiu.

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În ROMÂNIA fanariotă, da balcanică, nimic nu te omoară decât ridicolul”
18:07
Ion Cristoiu: „În ROMÂNIA fanariotă, da balcanică, nimic nu te omoară decât ridicolul”
VIDEO Titus Corlățean: „PSD a fost transformat într-un sac de BOX din partea unor parteneri ai Coaliției”/ Motivul din spatele candidaturii la șefia PSD
16:17
Titus Corlățean: „PSD a fost transformat într-un sac de BOX din partea unor parteneri ai Coaliției”/ Motivul din spatele candidaturii la șefia PSD
ACTUALITATE Intervenție contracronometru pe munte, pentru recuperarea unui turist de 73 de ani, diabetic. Salvamontiștii au solicitat aeronava SMURD
15:56
Intervenție contracronometru pe munte, pentru recuperarea unui turist de 73 de ani, diabetic. Salvamontiștii au solicitat aeronava SMURD
VIDEO Statele Unite acuză Franța și Marea Britanie că încurajează grupul militant HAMAS /Rubio: „Îngreunează eforturile de obținere a păcii”
15:27
Statele Unite acuză Franța și Marea Britanie că încurajează grupul militant HAMAS /Rubio: „Îngreunează eforturile de obținere a păcii”
VIDEO 🚨 Ion Cristoiu – Lupii planetei se întâlnesc, Nicușor petrece la “festivalul lupilor”! |Ai aflat! cu Ionuț Cristache
14:54
🚨 Ion Cristoiu – Lupii planetei se întâlnesc, Nicușor petrece la “festivalul lupilor”! |Ai aflat! cu Ionuț Cristache
FOTO-VIDEO PANICĂ în urma cutremurului din Turcia. Mai multe clădiri s-au prăbușit și o persoană a murit/Seismul, resimțit și la Istanbul
14:32
PANICĂ în urma cutremurului din Turcia. Mai multe clădiri s-au prăbușit și o persoană a murit/Seismul, resimțit și la Istanbul
Mediafax
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a decis
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Mediafax
Veste bună! Unde vor putea călători românii fără viză din 15 august
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg mai repede"
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
România a pierdut una dintre cele mai mari și iubite actrițe. A plecat spre mai bine, dar ne-a lăsat personaje nemuritoare
Evz.ro
Descoperire astronomică majoră: un nou corp ceresc ar putea rescrie istoria despre sistemul solar
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Cântecele de împerechere ale focilor-leopard imită cântecele de leagăn