Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană, așa cum e gândită de Ursula, este o construcție falsă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu a vorbit cum a evoluat Uniunea Europeană de la începuturile sale și până la viziunea impusă de Ursula von der Leyen. Publicistul consideră că UE nu mai are la bază principiile economice și de egalitate care au stat la temelia proiectului european. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
La început, Uniunea Europeană a fost o comunitate de țări egale din punct de vedere economic, unite pentru a facilita comerțul și circulația liberă. Cristoiu amintește de eliminarea vamelor și de dispariția granițelor între state democratice.
„Uniunea Europeană, așa cum e gândită de Ursula, este o construcție falsă. Pentru că inițial Uniunea Europeană a fost o comunitate de țări egale economic și care s-au unit prima dată în putere economică. Adică, hai să desființăm vame, da? Și, în al doilea rând, au fost țări care au zis: ce rost are să ne mai avem granițe că și la voi e democrație și la noi e democrație. Plec de pe autostrada din Franța și intru pe autostrada din Germania. Extinzând și la România și la alta, de pe autostrada din Germania ajungi…. Și atunci s-a schimbat, e foarte important, conceptul de Uniunea Europeană și anume un concept politic.”, afirmă acesta.
Cristoiu spune că actualul model politic nu a fost dublat de o reală federalizare.
„Numai că el nu a fost dublat de o federalizare, noi avem la Bruxelles o șefă cutare, dar n-are nicio putere pentru că, până la urmă, tot țările mari hoterăsc.”, spune scriitorul.
Discuția a ajuns și la contextul internațional. Cristoiu crede că viitorul unor decizii este deja stabilit, iar liderii precum Donald Trump nu își permit eșecuri.
„Nu confundați Europa cu România. Și să ne întoarcem să ținem neapărat de poziția de ce se întâmplă cu noi. Să vedem situația noastră. Cum credeți că se va termina toată această discuție. Trump nu-și poate permite un insucces. Nu poate. Nu-și poate permite. La megalomania lui, la nevoia lui, nu-și poate permite. Astea sunt deja decise și așa cum a impus Uniunii Europene, taxele alea, va face în continuare.”, conchide Ion Cristoiu.