Adina Anghelescu
11 dec. 2025, 18:46, Justiție
Gândul a aflat de ce este foarte supărată judecătoarea Raluca Moroșanu de la Secția Penală a Curții de Apel București, care a acuzat conducerea Curții de Apel București (CAB) de toxicitate, chiar la începutul conferinței de presă, susținută de președintele instanței Liana Arsenie. Judecătoarea chiar este cercetată disciplinar.

„Am venit să îl susțin pe Laurențiu Beșu (n.red judecătorul care a dat declarații în documentarul Recorder) și dacă va fi contrazis este o minciună. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare.

Nu am fost nici ofițer acoperit, nici la doi și un sfert, nici nimic altceva. Am fost toată viața magistrat. Colegii știu că nu mint, dacă nu îl cred pe Laurențiu, măcar să mă creadă pe mine”, a declarat judecătorul Raluca Moroșanu.

Informațiile aflate, în exclusivitate, de Gândul sunt că judecătoarea este cercetată disciplinar, adică există sesizare înregistrată, în urmă cu câteva zile, la Inspecția Judiciară, alături de un alt coleg de la CAB, Dari Bogdan. Din datele pe care le avem reiese că doamna magistrat a judecat, în complet cu colegul ei, Dari Bogdan, un dosar în care au dat și sentință de condamnare cu executare pentru un inculpat.

Numai că niciunul dintre ei nu a ținut cont de actele din dosar care dovedeau că judecătorul Darti Bogdan era incompatibil să judece cauza întrucât fusese judecătorul de drepturi și libertăți pe aceeași cauză și prelungise arestarea la Tribunalul București pentru același inculpat.

Acum, “persoana judecată a făcut sesizare la Inspecția judiciară că a fost condamnată de un complet constituit nelegal pentru că judecătorul Dari Bogdan nu a atenționat că e incompatibil, iar judecătoarea Moroșanu nu s-a uitat pe actele din dosar care dovedeau acest aspect pentru a semnala incompatibilitatea colegului de complet”, au explicat sursele Gândul.

Urmează ca Inspecția Judiciară să se pronunțe pe toate aceste aspecte sesizate. Acesta este motivul pentru care doamna judecător Moroșanu a strigat, azi, în gura mare că judecători CAB sunt “terorizați cu acțiuni disciplinare!” Iar anumiți cetățeni, prezenți în sală și amestecați printre jurnaliști, au aplaudat frenetic intervenția sa.

