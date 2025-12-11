Prima pagină » Știri externe » Zelenski anunţă o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voință”. Rutte, avertisment de la Berlin: „Suntem următoarea țintă a Rusiei și suntem deja în pericol”

🚨 Zelenski anunţă o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voință”. Rutte, avertisment de la Berlin: „Suntem următoarea țintă a Rusiei și suntem deja în pericol”

11 dec. 2025, 11:35, Știri externe
Zelenski anunţă o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voință”. Rutte, avertisment de la Berlin: „Suntem următoarea țintă a Rusiei și suntem deja în pericol”
16:36

UPDATE. Rutte: „Este dificil de spus” când s-ar putea ajunge la un acord de pace privind Ucraina

Secretarul general al NATO a declarat că „este dificil de spus” când s-ar putea ajunge la un acord de pace privind Ucraina. Mark Rutte a menționat că există probleme dificile legate de reconstrucție, garanții de securitate și teritoriu.

El a spus că Statele Unite și Europa ar putea ajunge la o înțelegere, dar a adăugat că nu este sigur că se poate aștepta la același lucru și de la Putin.

„Nu știu, acesta este un test pe care l-am menționat și în discursul meu – trebuie să-l testăm pe Putin”, a subliniat Rutte.

Planul de pace al SUA

Donald Trump a declarat reporterilor de la Casa Albă că miercuri, 10 decembrie, a avut o convorbire telefonică cu liderii Germaniei, Franței și Regatului Unit pe tema situației din Ucraina. El a spus că discuția a fost purtată în „cuvinte destul de dure”.

Liderii europeni l-au informat pe președintele SUA despre situația din Ucraina. Aceștia au declarat că „munca intensă la planul de pace” va continua în zilele următoare.

Următoarea întâlnire dintre Starmer, Macron și Merz este așteptată să aibă loc luni, 15 decembrie, la Berlin. În această seară, însă, are loc o conferință online a Coaliției celor dispuși, la care vor lua parte lideri din peste 30 de țări.

16:28

UPDATE. Europa va trebui să „intensifice eforturile” de apărare, spune Rutte, dar neagă obiectivul SUA pentru 2027

Întrebat despre informațiile potrivit cărora Statele Unite au cerut Europei să-și asume apărarea NATO până 2027, Mark Rutte a transmis că acestea nu au fost în totalitate corecte.

„Europa va vedea o schimbare în abordarea sa în materie de apărare, deoarece va trebui să își asume din ce în ce mai multă responsabilitate pentru propria securitate.“, spune secretarul general al NATO.

El precizează că raportul Reuters de săptămâna trecută, care sugerează că planurile SUA de a transfera majoritatea sarcinilor de apărare a Europei, asupra țărilor membre până în 2027, „nu a fost corect” și „SUA a confirmat, de asemenea, acest lucru”.

„Dar, la un nivel mai general, da, este clar că Europa va trebui să intensifice eforturile și exact asta facem.”, a a încheiat Rutte discursul de la Berlin.

16:17

UPDATE. „Securitatea Ucrainei este securitatea noastră”, avertizează Rutte

Secretarul general al NATO a vorbit despre un scenariu teoretic, cu care s-ar putea confrunta Europa, dacă Putin ar obține ce vrea în privința Ucrainei.

„Ucraina sub ocupația rusă, forțele sale apasă asupra unei frontiere mai lungi cu NATO, un risc semnificativ crescut al unui atac armat împotriva noastră.

Ar fi nevoie de o schimbare cu adevărat gigantică în ceea ce privește descurajarea și apărarea noastră. NATO ar trebui să își mărească substanțial prezența militară de-a lungul flancului estic, iar aliații ar trebui să meargă mult mai departe și mai rapid în ceea ce privește cheltuielile și producția de apărare.

Într-un astfel de scenariu, am tânji după zilele în care 3,5% din PIB ar fi fost suficient pentru apărarea de bază. Cifra ar crește masiv, iar cu această amenințare iminentă, ar trebui să acționăm rapid. Ar exista reduceri bugetare de urgență ale cheltuielilor publice, perturbări economice și presiuni financiare suplimentare. Într-un astfel de scenariu, compromisurile dureroase ar fi inevitabile, dar absolut necesare pentru a ne proteja cetățenii.

Așadar, să nu uităm că securitatea Ucrainei este securitatea noastră.”, susține secretarul general al NATO.

El spune că „trebuie să întărim Ucraina, pentru ca ei să-l poată opri pe Putin din mers”.

Potrivit lui Mark Rutte, „apărările NATO pot rezista deocamdată, dar cu economia sa dedicată războiului, Rusia ar putea fi pregătită să folosească forța militară împotriva NATO în termen de cinci ani”.

Rutte face referire în mod specific la campaniile tot mai numeroase de dezinformare împotriva „societăților noastre”, precum și la tentativele de sabotaj asupra infrastructurii critice, a industriei de apărare și a instalațiilor militare.

„Au existat atacuri asupra depozitelor comerciale și a centrelor comerciale, iar explozibili au fost ascunși în colete. Iar Polonia investighează acum sabotajul împotriva rețelei sale feroviare”, spune el.

„Răspunsul NATO la provocările Rusiei a fost calm. Decisiv și proporționat. Dar trebuie să fim pregătiți pentru o escaladare și o confruntare ulterioară.

Angajamentul nostru constant față de Articolul Cinci al NATO, conform căruia un atac asupra uneia dintre părți este un atac asupra tuturor, transmite un mesaj puternic. Orice agresor trebuie să știe că putem și vom riposta cu putere.”, a transmis Rutte.

16:07

UPDATE.„Suntem următoarea țintă a Rusiei”, avertizează secretarul general al NATO, Rutte

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lansat un avertisment foarte dur în primele rânduri ale discursului său de la Conferința de Securitate de la München.

„Sunt aici astăzi pentru a vă spune care este poziția NATO și ce trebuie să facem pentru a opri un război înainte de a începe. Și pentru a face acest lucru, trebuie să fim foarte clari în ceea ce privește amenințarea: suntem următoarea țintă a Rusiei și suntem deja în pericol.”, a avertizat secretarul general al NATO.

El spune că, deși decizia de a accelera cheltuielile pentru apărare luată la summitul NATO de la Haga de la începutul acestui an a fost binevenită, „nu este un moment pentru auto-felicitări”.

„Mă tem că prea mulți sunt mulțumiți de sine în tăcere. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este. Momentul pentru acțiune este acum. Cheltuielile și producția de apărare aliate trebuie să crească rapid. Forțele noastre armate trebuie să aibă ceea ce le trebuie pentru a ne menține în siguranță.”

Rutte spune că Rusia „a devenit și mai îndrăzneață, nesăbuită și nemiloasă față de NATO și față de Ucraina”.

„În timpul Războiului Rece, președintele Reagan a avertizat despre impulsurile agresive ale unui imperiu malefic. Astăzi, președintele Putin este din nou în afacerea de construire a imperiului.”

El avertizează că „în viziunea sa distorsionată asupra istoriei lumii, Putin consideră că libertatea noastră îi amenință strânsoarea asupra puterii și că vrem să distrugem Rusia”.

Potrivit lui Rutte,China este „ancora de salvare” a Rusiei, care îi permite să-și urmeze linia agresivă și este susținută de Coreea de Nord și Iran.

Rutte l-a lăudat pe Trump pentru eforturile sale, spunând că „el este singurul care îl poate convinge pe Putin să se așeze la masa negocierilor”.

„Așadar, haideți să-l punem pe Putin la încercare. Să vedem dacă își dorește cu adevărat pacea sau dacă preferă ca masacrul să continue”, spune el, adăugând că este important „să menținem cu toții presiunea asupra Rusiei și să sprijinim eforturile autentice de a pune capăt acestui război”.

14:16

UPDATE. Țările UE discută, în secret, un plan alternativ de finanțare a Kievului

Țările UE discută, în secret, un plan alternativ de finanțare a Kievului, în cazul în care nu se va reuși să se ajungă la un acord privind schema de confiscare a activelor înghețate ale Rusiei în favoarea Ucrainei, scrie Politico.

Se presupune că statele membre vor acorda ajutor din propriile bugete. Printre participanții cei mai probabili la schemă sunt menționate Germania, țările scandinave și cele baltice.

Ungaria a clarificat că se opune deciziei, care ar necesita un vot unanim.

Cu toate acestea, cei care au lansat această idee au avertizat că UE riscă „o divizare serioasă în interiorul său” dacă unele țări membre sunt forțate să suporte singure povara financiară a sprijinirii Ucrainei, în detrimentul solidarității, a scris Politico.

„Cel mai semnificativ beneficiu conferit de apartenența la UE țărilor din blocul comunitar este solidaritatea. Forțând unele țări membre să suporte singure povara financiară a sprijinirii Ucrainei, blocul riscă o divizare gravă în nucleul său.“, mai arată jurnaliștii Politico.

Se presupune că Germania ar putea, în viitor, să nu mai aleagă să sprijine o bancă aflată în dificultate într-o țară care nu oferă acum fonduri pentru Kiev.

„Solidaritatea este o stradă cu două sensuri”, a declarat un diplomat.

12:56

UPDATE. Merz a anunțat un nou plan de pace pentru Ucraina care abordează problemele teritoriale

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că liderii europeni, în coordonare cu Kievul, au pregătit o nouă propunere de pace pentru Ucraina, care abordează problema concesiilor teritoriale.

„Există o propunere de care (Donald Trump) nu avea cunoştinţă la momentul la care am discutat noi la telefon (miercuri), pentru că ea nu a le fusese transmisă încă americanilor”, a anunțat Merz.

„Este vorba, în primul rând, despre ce concesii teritoriale este pregătită Ucraina să facă”, subliniază cancelarul german.

Vorbind, joi, la o conferință de presă de la Berlin, cancelarul Merz a dezvăluit că el, alături de președintele francez Emmanuel Macron și de prim-ministrul britanic Keir Starmer, au discutat despre propunere, la telefon, cu președintele american Donald Trump în ziua precedentă. Această evoluție indică un efort european concertat de a avansa o soluție.

„Principala problemă aici este ce concesii teritoriale este dispusă să facă Ucraina. Totuși, aceasta este o întrebare la care trebuie să răspundă în primul rând (…) președintele ucrainean și poporul ucrainean, așa cum i-am spus clar și președintelui Trump”, a declarat Merz.

„Și dacă vom continua acum acest proces așa cum preconizăm, vor exista discuții cu SUA în weekend. Apoi, ar putea avea loc o întâlnire aici, la Berlin, la începutul săptămânii viitoare. Participarea sau nu a SUA depinde în mare măsură de redactarea comună a documentelor”, a adăugat el.

12:45

UPDATE. Merz își dorește o Europă unită și mizează pe o cooperare strânsă – în special în căutarea păcii în Ucraina

„Vom face asta ca o Europă unită și puternică. Menținerea acestei Europe unite, chiar și sub presiune, și nepermiterea ca aceasta să fie divizată de nimic sau nimeni, este mai importantă ca niciodată. Avem nevoie de o Europă unită și puternică acum mai mult ca niciodată”, a declarat Merz, la o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Berlin.

NATO joacă un rol cheie într-o perioadă de mari tulburări geopolitice, a declarat Merz. Este crucial să se consolideze masiv și cu mare urgență pilonul european al alianței. Aceasta este o prioritate pentru guvernul german. Merz a declarat: „Noua strategie de securitate națională a Statelor Unite, pe care am văzut-o săptămâna trecută, confirmă că suntem pe drumul cel bun.”

„Asta înseamnă că oriunde putem coopera cu SUA în propriul nostru interes, dincolo de simpla retorică, vom continua, desigur, să facem acest lucru”, a declarat Merz. Acest lucru este valabil în special pentru eforturile intense depuse în vederea unei posibile păci în Ucraina și pentru viitorul NATO.

12:42

UPDATE. SUA sunt dedicate securității Europei, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte

SUA sunt dedicate securității Europei, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-o conferință de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz, relatează APA.

„Când ne uităm la documentul referitor la strategia de securitate națională publicată de Casa Albă, devine clar că Statele Unite, ca întotdeauna, rămân angajate față de NATO și asigurarea securității Europei. SUA ne-au cerut pur și simplu să depunem eforturi mai mari și să ne creștem cheltuielile și activitatea militară. Și facem asta”, a declarat Rutte.

Secretarul general al NATO s-a întâlnit, joi, la Berlin cu cancelarul german Friedrich Merz, în contextul tensiunilor dintre Europa și SUA.

Aliații NATO, inclusiv Germania, au insistat pentru o implicare mai mare a Europei în eforturile de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. Între timp, administrația președintelui american Donald Trump a publicat o strategie de securitate națională în care se afirmă că Washingtonul nu consideră Rusia o amenințare, dar critică aspru UE.

După-amiaza, Rutte va susține un discurs la un eveniment din cadrul Conferinței de Securitate de la München.

Volodimir Zelenski s-a aflat într-o misiune diplomatică săptămâna aceasta. Înainte de a trimite planul de pace revizuit al Ucrainei către Statele Unite, șeful de stat a călătorit la Londra, Bruxelles și Roma unde a purtat negocieri cu liderii europeni. Președintele Ucrainei va încerca să continue aceste negocieri și astăzi. Astfel, va participa la o întâlnire virtuală a autoproclamatei „coaliții a celor dispuși“ sau „Coaliția de voință“.

Întâlnirea va reuni lideri din peste 30 de țări „care lucrează cu Ucraina pentru a asigura securitatea pe uscat, în aer și pe mare”, a declarat ieri Zelenski.

Coaliția, care s-a întrunit ultima dată pe 25 noiembrie, se va reuni după comentariile usturătoare făcute săptămâna aceasta de Donald Trump, care i-a numit pe unii lideri europeni „slabi” și i-a criticat pentru că nu au reușit să asigure pacea în Ucraina.

Zelenski și aliații săi speră să-l aducă pe Trump în Europa, în acest weekend, pentru un summit improvizat al liderilor, deși președintele SUA a declarat aseară că „nu vrem să ne pierdem timpul”.

Într-un mesaj distribuit pe rețelele de socializare, președintele Ucrainei a mai transmis că săptămâna viitoare, vor avea loc noi întâlniri bilaterale.

„Ne vom coordona cu Europa în formate bilaterale, săptămâna viitoare. Ucraina acționează rapid; fiecare vizită și fiecare negociere pe care le desfășurăm dau întotdeauna rezultate practice pentru apărarea și reziliența noastră.“, a transmis Zelenski.

Acesta a mai menționat că aviația Ucrainei a fost întărită. „Detaliile nu sunt încă publice, dar continuăm să ne întărim forțele în aer.“, a precizat președintele.

Cele mai noi