16:36

Secretarul general al NATO a declarat că „este dificil de spus” când s-ar putea ajunge la un acord de pace privind Ucraina. Mark Rutte a menționat că există probleme dificile legate de reconstrucție, garanții de securitate și teritoriu.

El a spus că Statele Unite și Europa ar putea ajunge la o înțelegere, dar a adăugat că nu este sigur că se poate aștepta la același lucru și de la Putin.

„Nu știu, acesta este un test pe care l-am menționat și în discursul meu – trebuie să-l testăm pe Putin”, a subliniat Rutte.

Planul de pace al SUA

Donald Trump a declarat reporterilor de la Casa Albă că miercuri, 10 decembrie, a avut o convorbire telefonică cu liderii Germaniei, Franței și Regatului Unit pe tema situației din Ucraina. El a spus că discuția a fost purtată în „cuvinte destul de dure”.

Liderii europeni l-au informat pe președintele SUA despre situația din Ucraina. Aceștia au declarat că „munca intensă la planul de pace” va continua în zilele următoare.

Următoarea întâlnire dintre Starmer, Macron și Merz este așteptată să aibă loc luni, 15 decembrie, la Berlin. În această seară, însă, are loc o conferință online a Coaliției celor dispuși, la care vor lua parte lideri din peste 30 de țări.