Zeci de șoferi nedumeriți din cauza semafoarelor inteligente din Brașov: „Cum funcționează acest radar?”

Un semn rutier apărut în Brașov a stârnit confuzie în rândul șoferilor. Pe pagina de Reddit s-a postat o fotografie în care apare un indicator pe care scrie: „Detector radar cu control semafor”, alături de întrebarea: „Cum funcționează acest radar? Îți face poză dacă treci pe roșu sau e doar radar?”

Cum au reacționat oamenii în comentarii

„Îți cam ia permisul daca treci pe roșu… Sunt curios cum funcționează sistemul acesta. Pentru că nu pot să-ți facă semaforul roșu instant”, a spus un utilizator.

„Așa ceva am mai văzut în Portugalia. Erau puse la intrarea în localitate”, a spus un alt utilizator.

Te oprește dacă depășești viteza legală

De miercuri, 22 octombrie 2025, pe strada Lungă din Brașov semafoarele au fost updatate cu sisteme radar inteligente, care trec automat pe culoarea roșie atunci când detectează șoferi care depășesc limita legală de viteză, iar astfel îi obligă să oprească.

Primăria Brașov a extins acest program de semaforizare inteligentă venit în sprijinul protecției pietonilor, dar și pentru a fluidiza traficul urban. Cele patru treceri de pietoni de pe strada Lungă, între intersecțiile cu străzile Carierei și De Mijloc, au fost echipate cu detectoare radar conectate la semafoarele pentru pietoni.

În momentul în care un șofer circulă cu o viteză peste limita admisă, semaforul comută automat pe roșu pentru 10 secunde, astfel îl obligă să oprească. După cele 10 secunde, circulația se reia normal, pe verde.

Ce a declarat primarul Brașovului

„Continuăm să investim în măsuri de creștere a siguranței în trafic, prin implementarea unor soluții care au ca scop protejarea pietonilor, fluența în trafic și reducerea poluării în zonele intens circulate. De astăzi am pus în funcțiune mai multe sisteme radar pe str. Lungă, amplasate la semafoarele de la trecerile de pietoni.

În condițiile în care un autovehicul se apropie de trecerea de pietoni cu o viteză mai mare decât cea prevăzută pentru strada Lungă, semaforul pentru vehicule schimbă, automat, pe culoarea roșie, timp de 10 secunde. După această perioadă, semaforul se schimbă în verde pentru vehicule și circulația se reia. În acest fel ne asigurăm că se respectă viteza legală, pietonii sunt protejați și eliminăm și bumperele, care generează poluare atât în aer, cât și fonică.

Sfatul meu pentru șoferi este: Vrei să ajungi mai repede în centru? Respectă viteza legală! Altfel, vei sta la fiecare semafor!”, a declarat primarul George Scripcaru

