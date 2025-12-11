India oscilează între Occident și Rusia. Cine oferă avantaje mai consistente?

Vizita de stat de două zile a Președintelui rus Vladimir Putin în India, efectuată în perioada 4-5 decembrie, s-a axat pe consolidarea cooperării ruso-indiene în domeniul apărării, comerțului și energiei. Împărtășind o viziune politică favorabilă multipolarității, aceste două state și-au reafirmat angajamentul față de o cooperare amplă în securitate, economie, educație, cultură, cât și în domeniul energetic.

Ca macro-putere eurasiatică cu capacități militare superioare, Rusia rămâne esențială pentru arhitectura de apărare a Indiei prin platforme de ultimă generație, piese de schimb și tehnologii care nu pot fi ușor înlocuite pe termen scurt.

India, un stat cu perspective multilaterale

India este, la momentul actual, una dintre puținele puteri capabile să interacționeze simultan cu Washington DC, Moscova și Beijing, menținându-și credibilitatea în Indo-Pacific, Golf, Europa și Africa. Cu toate că avantajele parteneriatului strategic cu Federația Rusă sunt numeroase, India rămâne precaută la nivel internațional și plănuiește, de asemenea, să poarte discuții suplimentare cu SUA, pe teme comerciale, referitoare la eforturile de reducere a tarifelor punitive pentru achizițiile sale de petrol rusesc.

Este un parteneriat cu Uniunea Europeană mai avantajos pentru India?

De asemenea, Ursula von der Leyen este programată să efectueze o vizită la New Delhi, luna viitoare, în calitate de invitat principal la celebrarea Zilei Republicii. Conform surselor din presa indiană, aceasta marchează prima ocazie în care conducerea de rang înalt a Uniunii Europene a fost invitată la festivitățile Zilei Republicii din India, fapt ce reflectă îmbunătățirea relațiilor strategice și diplomatice dintre India și Uniunea Europeană.

După încheierea unei noi runde de discuții între Ministrul indian al Comerțului, Piyush Goyal, și comisarul european pentru Comerț și Securitate Economică, Maros Sefcovic, un acord comercial indo-european se întrevede cât mai curând posibil, au anunțat surse din New Delhi. Oficialii au declarat, însă, că multe probleme legate de oțel, automobile, taxe de carbon și alte prevederi europene, rămân sub semn de întrebare, în ciuda voinței politice de a încheia un parteneriat economic.

