Lavinia Betea: „Ion Iliescu era privit de la bun început ca un om cu perspective extraordinare”

Alexandra Anton Marinescu
09 oct. 2025, 18:18, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În cadrul unei ediții speciale transmise de Gândul, istoricul Lavinia Betea a vorbit despre perioada studenției lui Ion Iliescu la Moscova și despre contextul în care acesta s-a afirmat ca lider. Ea a descris modul în care erau organizate alegerile pentru conducerea studenților și a explicat de ce Iliescu era considerat încă de atunci o figură promițătoare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ion Iliescu a fost liderul studenților români la Moscova, doi ani la rând

Lavinia Betea a spus că Ion Iliescu a câștigat de două ori la rând alegerile pentru conducerea studenților români din URSS.  Ea a explicat că aceste alegeri nu erau libere, ci decise prin propuneri de sus, ca în partid.

„Ion Iliescu înregistrează aici un mare succes. Alegerile se fac pentru liderii studenților români pentru că ei nu participă la ședințele de Comsomol cu studenții sovietici. Ei rămân în organizarea UTM-ului din România sau a Asociației de studenți și Ion Iliescu este liderul comunității acesteia pe 15 centre universitare, doi ani la rând. (…) Propunerea venea de sus. Prezidiul ședinței respective a spus: «Noi ne-am gândit să fie tovarășul Iliescu», iar ceilalți au votat, ceea ce înseamnă că era privit de la bun început ca un om cu niște extraordinare perspective.”, afirmă invitata.

Lavinia Betea: „Iliescu va deveni inginer specializat în hidroenergetică”

Betea a explicat că Ion Iliescu a studiat hidroenergetica, o specializare esențială în acei ani. În perioada respectivă, regimul comunist urmărea industrializarea accelerată și construirea de hidrocentrale.

„Vara și-o petrecea în România, însă studenții din vremea respectivă, mai ales cei de la facultatea unde este student… Iliescu va deveni inginer specializat în hidroenergetică. Este o specializare extraordinară când se voiau a se construi hidrocentrale, plus că, să ne întoarcem la vorbele lui Lenin, Lenin care spunea ce este comunismul: Puterea sovietelor plus electricitate. Lenin care spunea să mai lăsăm țăranul rus cu religia lui că dacă vrea să se roage și trebuie neapărat un zeu nu are decât să se uite și să se roage la bec. Pentru că becul era un simbol. Povestea cu lumina care vine de la răsărit, dincolo de spiritualitate, este și o trimitere la electrificare.”, spune ea.

