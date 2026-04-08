Închiderea televiziunii Realitatea Plus, căreia i-a fost retrasă licența de către Consiliul Național al Audiovizualului, este un nou episod pe drumul spre anti-democrație, crede Marius Tucă. Într-o intervenție telefonică în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, cunoscutul jurnalist a comentat nuanțele din spatele deciziei radicale luate de CNA.

Jurnalistul Gândul apreciază că această decizie controversată vorbește de la sine despre involuția democrației în România, pe care o consideră una ”mimată”.

”Este o nouă lovitură dată democrației. Tu ai putea, în stilul tău hâtru și ironic, să mă întrebi care democrație. Aia care a mai rămas în România. Din păcate, democrația este mimată în România de organisme, de instituții ale statului. Ba chiar și de o parte a presei, așa cum se spune”.

Totul a început pe 6 decembrie 2024

În opinia lui Tucă, încbiderea postului de către CNA este un alt efect al momentului 6 decembrie 2024, data anulării alegerilor de către CCR. Retragerea licenței Realitatea Plus dovedește că nu există libertate de exprimare.

”Totul a început pe data de 6 decembrie 2024, atunci când s-au anulat alegerile. Sistemul și-a dat seama că nu poate să controleze rezultatul alegerilor, așa cum a făcut-o în ultimii 20 de ani. Avem nenumărate dovezi, de la sufragerii, de la voturi în diaspora și așa mai departe. Ăla a fost începutul. Ne-a arătat că în România se poate întâmpla orice. Ca să-l citez pe eu în Cristoiu, imposibilul a devenit posibil în România. Țara România, țara tuturor posibilităților. Așa cum se spunea la un moment dat despre America în sensul bun, despre România în sensul cel mai rău al cuvântului. Țara tuturor posibilităților, atâta timp cât poți să dai o lovitură de stat și să anulezi alegerile. Atâta timp cât scoți candidați din cursă. Și iată acum un nou episod, un episod care ne dovedește că în România nu există libertate de exprimare.

Visul din campanie al președintelui se împlinește cu ajutorul CNA. Nicușor Dan o lăuda acum un an pe Maia Sandu pentru închiderea a zeci de televiziuni și site-uri în Moldova: „Asta vrem să facem și noi”

Fiica cea mare a patronului Realitatea Plus, Alexandra Păcuraru, a venit cu tămâie la protestul din fața CNA. Ce mesaj a transmis