Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Marius Tucă: Retragerea licenței Realitatea Plus este o nouă lovitură dată democrației

Marius Tucă: Retragerea licenței Realitatea Plus este o nouă lovitură dată democrației

Închiderea televiziunii Realitatea Plus, căreia i-a fost retrasă licența de către Consiliul Național al Audiovizualului, este un nou episod pe drumul spre anti-democrație, crede Marius Tucă. Într-o intervenție telefonică în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, cunoscutul jurnalist a comentat nuanțele din spatele deciziei radicale luate de CNA. 

Jurnalistul Gândul apreciază că această decizie controversată vorbește de la sine despre involuția democrației în România, pe care o consideră una ”mimată”.

Este o nouă lovitură dată democrației. Tu ai putea, în stilul tău hâtru și ironic, să mă întrebi care democrație. Aia care a mai rămas în România. Din păcate, democrația este mimată în România de organisme, de instituții ale statului. Ba chiar și de o parte a presei, așa cum se spune.

Totul a început pe 6 decembrie 2024

În opinia lui Tucă, încbiderea postului de către CNA este un alt efect al momentului 6 decembrie 2024, data anulării alegerilor de către CCR. Retragerea licenței Realitatea Plus dovedește că nu există libertate de exprimare.

”Totul a început pe data de 6 decembrie 2024, atunci când s-au anulat alegerile. Sistemul și-a dat seama că nu poate să controleze rezultatul alegerilor, așa cum a făcut-o în ultimii 20 de ani. Avem nenumărate dovezi, de la sufragerii, de la voturi în diaspora și așa mai departe. Ăla a fost începutul. Ne-a arătat că în România se poate întâmpla orice. Ca să-l citez pe eu în Cristoiu, imposibilul a devenit posibil în România. Țara România, țara tuturor posibilităților. Așa cum se spunea la un moment dat despre America în sensul bun, despre România în sensul cel mai rău al cuvântului. Țara tuturor posibilităților, atâta timp cât poți să dai o lovitură de stat și să anulezi alegerile. Atâta timp cât scoți candidați din cursă. Și iată acum un nou episod, un episod care ne dovedește că în România nu există libertate de exprimare.

ULTIMA ORĂ Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională
LIFESTYLE Laptopurile din UE trec obligatoriu la USB-C din aprilie 2026. Ce se schimbă pentru utilizatori
Laptopurile din UE trec obligatoriu la USB-C din aprilie 2026. Ce se schimbă pentru utilizatori
CONTROVERSĂ Ce pensie are Maria din Iași, după 32 de ani de muncă în domeniul chimiei: „Mi-au rămas doar 200 lei pentru Paște”
Ce pensie are Maria din Iași, după 32 de ani de muncă în domeniul chimiei: „Mi-au rămas doar 200 lei pentru Paște"
NEWS ALERT SRI, alături de comunitatea internațională, a blocat mai multe atacuri cibernetice rusești. Ce recomandări face Serviciul Român de Informații
SRI, alături de comunitatea internațională, a blocat mai multe atacuri cibernetice rusești. Ce recomandări face Serviciul Român de Informații
REACȚIE Toni Neacșu intervine în scandalul Realitatea TV și aduce aminte de o hotărâre judecătoarească: „Actul dedus judecăţii a fost emis cu exces de putere”
Toni Neacșu intervine în scandalul Realitatea TV și aduce aminte de o hotărâre judecătoarească: „Actul dedus judecăţii a fost emis cu exces de putere"
DECIZIE Grecia interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani din 2027. Planul premierului Kyriakos Mitsotakis
Grecia interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani din 2027. Planul premierului Kyriakos Mitsotakis

