Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Marcel Ciolacu spulberă planurile PNL-USR pentru Primăria Capitalei: „Nu mai poți continua o coaliție / Va trebui luată o decizie”

Marcel Ciolacu spulberă planurile PNL-USR pentru Primăria Capitalei: „Nu mai poți continua o coaliție / Va trebui luată o decizie”

Ruxandra Radulescu
08 oct. 2025, 17:01, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Marcel Ciolacu spulberă planurile PNL-USR pentru Primăria Capitalei:

Marcel Ciolacu a precizat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache,” faptul că PSD-ul va refuza cu vehemență să mai facă parte din coaliția de guvernare, dacă PNL și USR vor propune un candidat comun la Primăria Generală. 

„În momentul în care trei partide, care sunt la guvernare, două dintre ele se unesc împotriva celuilalt partid aflat la guvernare, va trebui luată o decizie. Nu am vorbit nici cu Bolojan nici cu Fritz.

Nu mai poți continua o coaliție cu un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei. Atunci PSD-ul ce face? Își pune candidat comun cu AUR-ul? Spre ce ne îndreptăm? E o abordare greșită.

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache: „Ar fi o idee bună ca actuala coaliție să aibă un singur candidat PSD-PNL-USR la Primăria Căpitalei” Marcel Ciolacu a declarat:

„Ar fi o variantă bună”

