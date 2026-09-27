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Ion Cristoiu: Cum au denunțat nepoțeii lui Brucan din presa noastră de azi imperialismul american întruchipat de Donald Trump

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție articolul din Wall Street Journal conform căruia Ambasadoarea SUA la Atena ar fi declarat că SUA s-ar fi implicat în demiterea guvernului Bolojan.

„Urmărind presa autohtonă de ieri și de azi, am simțit nevoia să mă frec la ochi pentru că o clipă m-am văzut întors din România lui 2026 în Republica Populară Română din 1950. La vremea respectivă, presa bolșevică se delecta cu o temă mult îndrăgită, și anume dărâmarea guvernelor democratice de către imperialismul anglo-american, când guvernele respective nu făceau jocurile meschine, ticăloase, ale capitaliștilor. Rezulta că acest capitalism, adversar al Uniunii Sovietice și, evident, și al RPR, este în stare de orice ca să aibă profit.

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În presa de ieri și de azi din România s-a publicat prin însușire, fără o minimă prudență, observație, cu excepția site-ului Evenimentul Zilei, un articol din Wall Street Journal în care ambasadoarea SUA în Grecia, o persoană din cercul apropiat al lui Trump, ar fi susținut, la o cină din martie 2026 la Atena, referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului Bolojan că «Putem face asta oricărei țări dorim, putem face asta și aici». Autorii articolului susțin că ambasadoarea ar fi declarat că SUA este implicată în dărâmarea guvernului Bolojan”, a declarat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu

„Sigur, minima verificare critică, lucidă, a acestor afirmații din Wall Street Journal arată că totul este o născocire. Nu știu ce a spus distinsa, dar nu există nicio probă audio, video, text, că ar fi spus așa. Sursa este «potrivit unei persoane prezente la cină și a altora cărora li s-a povestit». Ați regăsit aici cunoscutele surse de tip Caracudi din presa occidentală când scrie despre Putin: surse de la Kremlin, surse din elita rusă, surse apropiate subiectului.

Poți să faci asta cu kilogramul. Cina a avut loc în martie 2026, de ce articolul a fost publicat acum, în 26 septembrie? Guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură pe 5 mai. De unde să știe ambasadoarea că o să cadă guvernul? Sigur, se discuta atunci, dar nu poți să spui că SUA se angajase în martie și guvernul patriotului Ilie Bolojan a fost dărâmat de abia în mai”, a continuat publicistul.

„De fapt, acesta este un articol al ziarului împotriva lui Donald Trump, în cadrul campaniei de diabolizare a lui Trump și în perspectiva alegerilor. Explicabile toate gogomăniile sau chiar ticăloșiile comise de acest ziar. În România el a fost preluat cu titluri bombastice fără o minimă prudență. Puteai să prezinți articolul și, în același timp, să îți exprimi o îndoială în legătură cu sursele.

În felul acesta, presa noastră s-a manifestat antiamericană, s-a înscris în campania împotriva lui Trump și, mai ales, s-a întors la anii 50, când imperialismul anglo-american era denunțat. De ce a făcut presa noastră? Pentru că este netoată, pentru că e copy-paste, e o presă de coțofene și, în felul acesta, în imbecilitatea ei fără margini, presa noastră a pornit o campanie împotriva partenerului strategic Donald Trump, acuzându-l că dărâmă guverne din interese meschine capitaliste”, a conchis Ion Cristoiu.

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