O fraudă bazată pe inteligență artificială a provocat pierderi de 95 de milioane de euro diviziei de private banking a Intesa Sanpaolo, cea mai mare bancă din Italia. Escrocii au folosit mesaje și apeluri telefonice generate cu ajutorul AI.

Escrocii care au folositinteligența artificială pentru a imita membri ai conducerii au furat 95 de milioane de euro (108 milioane de dolari) de la Fideuram, divizia de private banking a celei mai mari bănci din Italia, Intesa Sanpaolo (ISP.MI), au declarat două surse familiare cu situația pentru Reuters.

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Mai mult de jumătate din fonduri au fost recuperate ulterior. Totuși, aproximativ 36 de milioane de euro rămân dispărute, au declarat sursele.

Schema a început în februarie, când președintele de atunci al Fideuram, Paolo Molesini, a primit ceea ce părea a fi un mesaj pe WhatsApp de la directorul general al Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, care solicita ajutor urgent pentru o tranzacție în străinătate.

Escrocii au revenit cu un apel telefonic care părea să provină de la un partener senior al unei prestigioase firme de avocatură, confirmând instrucțiunea. Potrivit surselor, apelanții au folosit tehnologia IA pentru a reproduce vocea avocatului.

Crezând că solicitarea era autentică, Molesini a cerut departamentului financiar să efectueze o serie de transferuri către conturi din străinătate, în principal în China și Hong Kong, au declarat sursele.

Aproximativ 53 de milioane de euro au fost recuperați

Fideuram a detectat rapid nereguli în transferuri și a alertat băncile și autoritățile din mai multe țări. Aproximativ 53 de milioane de euro au fost recuperați ulterior prin cooperarea dintre autoritățile din China, Portugalia și Italia, potrivit surselor.

Fondurile rămase nu au fost localizate după ce au trecut printr-o rețea de conturi din străinătate și au fost convertite în criptomonede, potrivit surselor.

Nici Molesini și niciun alt director al Fideuram nu fac obiectul unei anchete, au declarat sursele. Cu toate acestea, procurorii din Milano au deschis o anchetă împotriva unui cetățean străin care locuiește în afara Europei, suspectat de fraudă informatică, a declarat una dintre surse.

Molesini a demisionat din funcția de președinte în martie, invocând motive personale. La acea vreme, Fideuram nu a oferit alte explicații pentru plecarea sa.

Anul trecut, escroci care au folosit inteligența artificială pentru a imita vocea unui ministru italian l-au convins pe omul de afaceri Massimo Moratti să transfere aproape 1 milion de euro într-un cont din străinătate. Ulterior, banii au fost recuperați.