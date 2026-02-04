Un polițist din Fetești-Ialomița a găsit un portofel burdușit cu euro lângă o bancă. Ce i-a trecut prin cap...

Un polițist din cadrul Biroului Ordine Publică Fetești a returnat suma de 10.000 de euro, după ce a găsit banii într-un portofel în apropierea unei bănci din municipiu, a anunțat miercuri Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița, relatează Agerpres.

Potrivit IPJ Ialomița, banii au fost pierduți de un bărbat în vârstă de 38 de ani din Fetești.

„În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că, în seara de 01 februarie a.c., un bărbat, de 38 de ani, din municipiul Feteşti, s-a deplasat la o unitate bancară pentru a depune 30.000 de euro la un ATM. La coborârea din autoturism, acesta a pierdut accidental 10.000 de euro, în zona băncii. Suma de bani a fost găsită de un agent de poliţie din cadrul Biroului Ordine Publică Feteşti, aflat în timpul liber”, a transmis IPJ Ialomița.

Polițistul, care nu se afla în serviciu în acel moment, a sesizat autoritățile și a predat suma pentru a fi restituită proprietarului. După efectuarea verificărilor, proprietarul banilor a fost identificat și invitat miercuri, 4 februarie, la sediul poliției, unde a primit înapoi întreaga sumă pierdută, trnsmite IPJ Ialomița.

