Mihai Tudose: „Eu i-am zis lui Bolojan să scadă TVA-ul la 17%, nu știe ECONOMIE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Mihai Tudose a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că nu are suficiente cunoștințe economice și că ar trebui să asculte mai mult de specialiștii din jurul său. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Mihai Tudose a declarat în cadrul emisiunii că Ilie Bolojan nu știe economie, motiv pentru care ar trebui să asculte mai mult de cei din jurul său. În același context, Tudose a venit cu o propunere de reducere a TVA-ului, în paralel cu pedepse drastice pentru evaziunea fiscală.