24 nov. 2025, 15:48, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitată în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul edil al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit despre tinerii care au nevoie de sprijin. Însă, în campania electorală pentru alegerile locale din 7 decembrie nu se ocupă nimeni de partea socială, ci de politică. Europarlamentara trage un semnal de alarmă, observând că nu va exista o dezbatere reală pe proiecte adresate tinerilor, ci se va crea emoție și atacuri politice în jurul acestei teme. 

Dialogul vine în contextul unei decizii bizare de trecere de desființare a Ministerului Tineretului în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) (Detalii AICI). Ani de zile, Tineretul a fost minister, agenție sau autoritate, însă acum a retrogradat la rangul de direcție generală.

Candidații la Primăria Capitalei ignoră zona umană

Aceste zone nu au legătură cu viața de zi cu zi a bucureștenilor. Se va face politică, se va crea emoție și vor fi, din păcate, și atacuri personale. Mi-ar fi plăcut ca toți candidații, nu doar unii dintre ei, să prezinte ceea ce vor să facă și, pe lângă marea infrastructură, care este extrem de necesară, să meargă și în zona umană. Până la urmă, omul este cel mai important. Și fără respect față de cetățeni, în cazul nostru, pentru că vorbim de București față de bucureșteni, nu putem continua, a comentat Gabriela Firea în studioul Gândul.

Fost ministru al Familiei, Tineretului și egalității de șanse, social-democrata a punctat că în mandatul său a fost creată o structură mult mai solidă pentru tineri. Ei activau anterior împreună cu sportul. Bugetele erau și foarte mici și programele nu erau ridicate la rang guvernamental și nu erau aplicate, practic, în țară. O necesitate, spun eu, atenția sporită pentru tineri.

Gabriela Firea a evocat în mod special problema locuirii tinerilor, accentuată de ofertele greu de accesat ale băncilor, care nu oferă un credit cu dobânzi decente sau de nivelul exorbitant al chiriilor decentă. 

S-a ales praful de cele 8 blocuri pentru tineri

Accesul la locuințe sociale sau pentru tineri este îngrădit, pur și simplu, pentru că fondul locativ al statului este extrem de mic peste tot. Chestionată de moderator dacă Primăria Capitalei mai construiește locuințe sociale, europarlamentara a adus în discuție un proiect pe care l-a lansat în mandatul de primar general 2016-2020. Din păcate, din cele 8 blocuri programate doar la unul s-au reluat lucrările. 

  • Era vorba despre 8 blocuri de locuințe cu destinație socială. Și mă refer aici la persoane cu dizabilități, familii monoparentale și familii care și-au pierdut casa în urma unui incendiu, unui calamități, cum a fost situația acestei explozii, și tineri la început de drum cu salarii mici. Din cele 8 blocuri previzionate l-am început pe primul și nu s-a mai lucrat la el ani de zile și acum s-au reluat lucrările doar la primul, a completat fostul edil al Capitalei.

În aceeași intervenție, Gabriela Firea a observat că există un apetit social crescut în rândul candidaților PNL și USR, ca parte a platformelor lor sociale, deși în perioada 2016-2020 nu au votat în Consiliul General proiectele sociale.

Cândva minister, acum o simplă direcție, “tineretul” nu pare să preocupe pe nimeni în România. Structura din subordinea Ministerului Muncii și-a anulat toate programele și acum se mută într-o clădire cu risc seismic. Angajații trag un semnal de alarmă în Gândul: “Bătălia nu e pentru tineret, ci pentru patrimoniul imobiliar”

Previziunea lui Firea: Tot emoția va câștiga Primăria Capitalei. Se va decide primarul în ultimele zile de campanie

