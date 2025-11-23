A mai rămas puțin timp până când cei peste 1,8 milioane de locuitori ai Bucureștiului vor merge la urne ca să-și aleagă primarul. Gândul le-a analizat postările candidaților cu cele mai mari șanse pentru fotoliul Capitalei și un singur candidat a fost surprins că a folosit ajutorul Inteligenței Artificiale pentru a-și redacta postările.

Conform aplicațiilor de detectare a conținutului redactat cu ajutorul Inteligenței Artificiale, două dintre postările candidatului Cătălin Drulă din data de 19 noiembrie au ieșit cu rezultate pozitive. În prima postare, în care candidatul vorbește despre zonele cu potențial uriaș care ar trebui exploatate și despre cum cetățenii care-și iubesc cartierele ar trebui să fie implicați în deciziile luate de Primăria Bucureștiului, aplicația QuillBot a indicat un scor de utilizare a AI-ului de 50%.

Cătălin Drulă – AI sau a nu fi

Pentru a doua postare analizată, aplicația de detectare a indicat un scor de 51%. În această postare, Cătălin Drulă abordează tema siguranței rutiere și își exprimă dorința ca, până în 2035, Bucureștiul să devină o zonă metropolitană ferită de accidentele rutiere grave.

Au folosit și ceilalți candidați ChatGPT?

În cazul postărilor celorlalți candidați cu șanse mari la câștigarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, aplicațiile de detectare a conținutului generat de Inteligența Artificială au indicat un scor de utilizare de 0%. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, făcută pe 19 noiembrie, Daneil Băluță vorbește despre dorința de a investi mai mult în centrele de îngrijire a vârstnicilor. Candidatul a povestit experiența unei zile petrecută alături de seniori și îi îndeamnă pe locuitorii Bucureștiului să meargă să-i viziteze. Aplicația de detectare a conținutului redactat cu AI a indicat un scor de 0% pentru postarea lui Băluță.

Conform celui mai recent sondaj INSCOP, Danei Băluță și Ciprian Ciucu sunt favoriți în cursa pentru Primăria Capitalei. În cazul postărilor lui Ciucu, analizate cu ajutorul aplicațiilor de detectare a Inteligenței Artificiale, rezultatul a fost de 0%. În postarea de ieri, candidatul vorbește despre lupta pe care o duce pentru recuperarea și salvarea Parcului IOR.

Candidata din partea AUR, Anca Alexandrescu, a vorbit în ultima postare de pe pagina de Facebook tot despre un parc, Parcul Plumbuita din sectorul 2 al Capitalei. Alexandrescu spune că Bucureștiul s-a degradat din cazua guvernării USR-ului din ultimii 4 ani. Aplicația de detectare a indicat un scor de 0% pentru postarea candidatei.

Ultimul candidat analizat cu ajutorul platformelor de verificare, Ana Ciceală, a înregistrat un scor de 0% pentru ultima postare. Aceasta a vorbit despre drumurile asfaltate necorespunzător din cariterul Pallady, unde se acumulează cantități însemnate de apă prin care locuitorii trebuie să traverseze de fiecare dată când plouă.

DISCLAIMER: Conform platformelor de verificare a conținutului redactat cu ajutorul Inteligenței Artificiale, rezultatele pot fi atât fals-pozitive cât și fals-negative.