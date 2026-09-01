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Omul de afaceri Mohammad Murad critică politicile fiscale ale lui Bolojan: Să faci afaceri în România e aproape imposibil

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Măsurile fiscale de austeritate instituite de guvernul Bolojan distrug mediul de afaceri, a declarat omul de afaceri și deputatul AUR Mohammad Murad în emisiunea Ai Aflat! de marți. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a dezvăluit din propria experiență de ce unui antreprenor îi este extrem de dificil să supraviețuiască în România. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Chestionat de moderatorul emisiunii cât adevăr este în acuzațiile antreprenorilor români că mediul privat a fost lovit cel mai tare de măsurile guvernului Bolojan, Mohammad Murad a confirmat că este perfect adevărat.

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Murad: Nu iese socoteala

De fapt, situația din teren este chiar mai gravă, a punctat politicianul, care este și președintele Comisiei de antreprenori. La final, după ce achiți toate dările către stat, rămâi cu mai nimic. Asta se vede în cifre, căci profitul i-a scăut cu 30% față de sezonul estival trecut, spune Murad, cunoscut pentru afacerile Horeca derulate pe Litoral.

Deci nu că e foarte rău, din păcate chiar nu iese. Nu iese socoteala. Ai un număr de angajați, ai cheltuieli, ai utilitățile, energie, apă etc.  Și când tragi linie, când se plătește, după aceea dai și la stat toate taxele și impozitele, nu rămâne nimic. Deci e foarte, foarte greu. Eu nu îi înțeleg pe cei care dau legi, cei care vin cu taxe. Ca să începi o afacere aproape imposibil”.

Afacerile noi sunt cele mai lovite

Cele mai lovite afaceri sunt cele la început de drum, mai spune deputatul AUR. Practic, din 100 de firme sau start-up-uri nou înființate, după câțiva ani mai rezistă doar una.

Și putem să ne uităm la o statistică, că start-up, că toate cele. Eu vă spun că undeva din 100 de inițiative o să avem, cred că vom constata că doar 3 se poate să meargă mai departe până într-o limită. Și rămâne după 5 ani de zile, 6 ani de zile, una singură. De ce? Climatul. Avem niște taxe mult mai mari decât poate să suporte o firmă, mai ales de la început. Doi. Mi se pare că modul în care tratează statul oamenii de afaceri și antreprenorii, și în special noii antreprenori, și în special vorbim de capital românesc, este ceva lipsit de orice cultură”.

Cum funcționează Fiscul

În acest sens, omul de afaceri libanez a invocat propria experiență neplăcută cu organele fiscale.

Eu am văzut și cu ochii mei, chiar vara asta. Vin în control, hai ca să nu stăm mult. E bine să vă dau 10.000 de lei amendă? Și majoritatea oamenilor, având în vedere că nu sunt la zi cu tot, că n-ai cum să fii la zi cu toate hârtiile, acceptă. Deci ăsta nu este un mod în care să vorbim de capitalism. 

E o boală cronică, a mai observat omul de afaceri. 

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