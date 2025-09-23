Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul și invitatul său, fostul premier Victor Ponta, au comentat prestația actualului președinte. Victor Ponta a criticat lipsa de anvergură externă a lui Nicușor Dan.

În contextul politic internațional extrem de complex, fostul premier a remarcat că președintele țării lipsește, fără explicații oficiale, de la reuniunea ONU de la Washington, care reunește șefii de stat ai marilor puteri. E drept, a fost reprezentat de ministrul de Externe Oana Țoiu, care s-a remarcat printr-un nivel deplorabil al limbii engleze.

Invitatul lui Ionuț Cristache a lansat și o întrebare dificilă lui Nicușor Dan, și anume: câți șefi de stat răspund la telefon dacă îi sună șeful statului?

"Bineînțeles că era de mers, merge ori președintele țării, mai ales că ești în primul an. Trebuie să te cunoască lumea, nu știe lumea cine ești (…) câți șefi de stat răspund la telefon dacă îi sună șeful statului?", a comentat fostul premier.