Paradoxul lui Ponta: „Suntem singura țară din UE care a dezbătut în Parlament ce nu trebuia dezbătut / Ce e de dezbătut, că vin 3 avioane”

Bianca Dogaru
18 mart. 2026, 12:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a criticat dezbaterile din Parlamentul României și le numește inutile. Fostul premier afirmă că România este singura țară din Uniunea Europeană care a supus la vot în forul legislativ subiecte care nu necesitau o astfel de procedură. 

Ponta consideră absurd faptul că Parlamentul a dezbătut sosirea a trei avioane americane într-o țară folosită deja de 15 ani de partenerii internaționali. În opinia sa, acest spectacol politic transformă România într-o țară „sub-bananieră”.

„Deci ce trebuia să discute în Parlamentul României? Și ăștia, USR-iștii care îl înjurau pe Trump, îl făceau în toate felurile? Dracu a mai înțeles ceva, decât că ne-am făcut de râs. Repet, singurul Parlament din Uniunea Europeană care a dezbătut ceva ce nu trebuia dezbătut. Incredibil, nu trebuia să dezbatem dacă trimiteam trupe românești în război sau dacă începe războiul cu cineva. Am dezbătut că vin trei aviaoane. Tu îți dai seama că suntem o țară sub-bananieră? Discutăm în Parlamentul României că vin trei avioane într-o bază care oricum e folosită de americani de 15 ani. Ce discutăm? De ce ne trezim? Noi discutăm să dăm gazul din Marea Neagră, îl scoatem să-l dăm în Ucraina, în contextul în care s-a dublat prețul la gaz.”

