Paradoxul lui Ponta: „Suntem singura țară din UE care a dezbătut în Parlament ce nu trebuia dezbătut / Ce e de dezbătut, că vin 3 avioane”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a criticat dezbaterile din Parlamentul României și le numește inutile. Fostul premier afirmă că România este singura țară din Uniunea Europeană care a supus la vot în forul legislativ subiecte care nu necesitau o astfel de procedură.

Ponta consideră absurd faptul că Parlamentul a dezbătut sosirea a trei avioane americane într-o țară folosită deja de 15 ani de partenerii internaționali. În opinia sa, acest spectacol politic transformă România într-o țară „sub-bananieră”.