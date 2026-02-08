Lansată triumfal de Bruxelles ca politica energetică vizionară, care va rescrie viitorul Europei, Green Deal și-a dovedit tot mai vizibil limitele. Eșecul tranziției la energia verde se vede cel mai bine în România, unde, așa cum au arătat ultimii ani, închiderea resurselor clasice de energie pune în pericol chiar securitatea energetică a țării, avertizează economiștii. Altfel spus, am avut grijă să lichidăm toate centralele clasice sau unitățile miniere, iar unitățile nou lansate, plus fotovoltaicele sau energia eoliană nu reușesc să suplinească producția furnizată de întreprinderile închise. Românii au dovedit un exces de zel unic la nivelul UE și am devenit oficial campioni la viteza de decarbonare.

Renunțarea treptată la metodele convenționale de energie pentru a îmbrățișa metodele inovatoare extrem de scumpe a arătat o realitate dramatică pentru țara noastră. Săptămâna aceasta a fost închisă una dintre ultimele unități miniere din țară, centrala pe cărbune din Râmnicu Vâlcea.

Una dintre ultimele unități pe cărbune din țară se închide

Astfel, centrala termică pe cărbune din Râmnicu Vâlcea se va închide la sfârșitul acestei veri, măsură care va afecta direct forța de muncă din zonă. Aproape 700 dintre cei peste 900 de angajați ai unității vor fi concediați, pe fondul tranziției către sistemul energetic impus de Bruxelles.

Potrivit președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, începând cu luna septembrie 2026, 4 cazane de apă fierbinte vor deveni operaționale, urmând să înlocuiască actualul complex energetic. Proiectul, estimat la aproximativ 140 de milioane de euro, include construirea unui CET modern, cu tehnologii mai puțin poluante și eficiență energetică sporită.

România va mai putea menține în funcțiune doar 3 centrale pe cărbune până în 2029

Astfel, UE continuă să-și bifeze obiectivele în pariul său spre energia verde, proiect tot mai contestat în mai multe țări membre. De notat că România va mai putea menține în funcțiune doar 3 centrale pe cărbune până în 2029, conform angajamentelor asumate față de Comisia Europeană privind „reducerea emisiilor poluante”.

În ultimii ani, guvernele succesive ale României au închis mai multe puncte de lucru recunoscute pentru producția de energie prin mijloace clasice.

Însă, politicile „verzi” decise de Comisia Europeană merg mai departe, iar închiderea centralei din Vâlcea este contestată de unii economiști, experți în energie și politicieni.

Radu Nechita: „Specificul energiei electrice face să fie foarte riscantă închiderea unor mari centrale fără să existe o alternativă de producție”

Economistul Radu Nechita apreciază că decizia de a închide centralele pe cărbune , așa cum este cea din Vâlcea, este una riscantă pentru securitatea energetică a României. Ea ar trebui luată doar după temeinice analize tehnice care să țină cont și de o alternativă viabilă de producție.

Expertul atrage atenția că, în realitate, costurile de funcționare ale Green Deal în țara noastră sunt mult umflate de numeroase subvenții, unele care nu se comunică public. În plus, investițiile anunțate de decidenți în energia nucleară înregistrează întârzieri considerabile.

„Cât de rentabilă este producția de energie electrică pe cărbuni extrași din România? Câte subvenții se pierd de la extracția cărbunelui până la transformarea lor în energie electrică? Dacă închidem această centrală, cu ce vom înlocui energia electrică pe care nu o mai producem? Cât costă acea energie electrică? Fotovoltaicele și eolienele sunt viabile fără nenumăratele subvenții, vizibile și ascunse? Produc ele la momentul la care este nevoie de energie electrică sau doar când ajută Dumnezeu, Helios sau Eol?

Ca idee generală, specificul energiei electrice face să fie foarte riscantă închiderea unor mari centrale fără să existe o alternativă de producție. S-au acumulat întârzieri la dezvoltarea capacităților de energie nucleară – reactoare mari, cele clasice, dar și cele mici, modulare”, a explicat Radu Nechita, pentru Ziare.com.

Costurile reale ale Green Deal au fost subestimate deliberat, dar acum românii le simt direct

„Costurile Green Deal sunt uriașe și în creștere. Ele au fost ignorate sau subestimate deliberat, au fost ascunse în moduri creative, dar acum populația le constată. Cu siguranță există măsuri benefice în Green Deal, dar interzicerea motoarelor cu combustie internă nu este una dintre ele. Nici închiderea de capacități de producție de energie înainte de a avea alternative funcționale.

Preocuparea pentru mediu este una legitimă. Știu acest lucru deoarece am copilărit în Baia Mare, un oraș care, în acea perioadă, era unul dintre cele mai poluate din țară. În același timp, ecologia nu poate fi deconectată de realitățile economice, ea se supune analizei cost-beneficiu, în caz contrar ea trece în domeniul misticului”, a mai punctat cadrul didactic.

„Chiar dacă UE și-ar închide toată industria, efectul global nu ar justifica această sinucidere economică”

În opinia lui Radu Nechita, elitele politice de la Bruxelles ar trebui să fie mai realiste și să-și reconsidere obievtiv țintele de reducere a poluării, obiectivul major pentru care a fost creat Green Deal. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ar trebui realizată tot rațional, căci presupune costuri uriașe, care echivalează chiar cu o politică economică sinucigașș, mai observă economistul.

„Dacă partidele mainstream abandonează ecologia rezonabilă și persistă în ecologia politico-mistică, partidele de la periferia spectrului politic vor acapara și distorsiona ecologia rațională, poluând-o cu alte extremisme corespunzătoare ideologiilor lor. Altfel spus, este important ca partidele de centru să descopere sau să redescopere ecologia rațională. Uniunea Europeană este o regiune bogată, care-și permite să aloce resurse mai mari pentru protecția mediului. Din acest motiv, situația este mult mai bună aici decât în multe alte părți ale lumii. Dar după eforturile făcute de UE, este tot mai greu, mai costisitor să se reducă poluarea și emisiile de gaze cu efect de seră aici. Ar fi mult mai ieftin, mai eficient, cu mai mare impact pozitiv asupra mediului planetar dacă eforturile ar fi direcționate în restul lumii. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă. Ponderea UE în total emisii se reduce, ponderea restului lumii crește. Chiar dacă UE și-ar închide toată industria, efectul global nu ar justifica această sinucidere economică”, a conchis economistul pentru sursa citată.

RECOMANDAREA AUTORULUI