POLL „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”: «Blufează premierul Ilie Bolojan cu demisia?»

Potrivit informațiilor Gândul, premierul Ilie Bolojan și-ar fi amenințat colegii de coaliție cu demisia, dacă PSD blochează reforma administrației locale.

Momentul tensionat, relatat de Gândul, a avut loc după patru ore de discuții aprinse pe pachetul de reformă a administrație publice.

În acest context, în ediția de luni, 1 septembrie, a emisiunii „Ai aflat!”, jurnalistul Ionuț Cristache și-a întrebat telespectatorii, în cadrul poll-ului propus pentru aceștia, dacă ei consideră că acesta blufează.

Iată rezultatele:

