Premierul Ilie Bolojan i-a amenințat cu demisia pe liderii Coaliției. S-a întâmplat duminică, la reuniunea Coaliției, de la Palatul Victoria, potrivit unor surse liberale.

Momentul tensionat a avut loc după 4 ore de discuții aprinse pe pachetul de reformă a administrație publice.

„Nu are rost să mai stau, în condițiile acestea!”, le-a spus Bolojan liderilor Coaliției.

Mai mult de 4 ore au stat la discuții liderii partidelor guvernamentale, într-o reuniune începută la orele prânzului, care avea să fie urmată de o ședință de Guvern.

Executivul trebuia să adopte cel de-al șaselea pachet de reformă, cel amânat.

Ședința nu a mai avut loc. Totul s-a blocat inexplicabil. De la Guvern, am aflat că „nu vor fi declarații azi”. Asta a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului jurnaliștilor.

Tăierile semnificative de posturi din zona administrației publice reprezintă cauza pentru care liderii nu au ajuns la un acord această săptămână. Mai exact, propunerea premierului ca procentul reducerii de posturi să ajungă la 45%. Asta ar însemna desființarea a 70 de mii de posturi.

Cum s-a sucit Bolojan

Și marți, la precedenta întâlnire a liderilor, s-a încercat un acord pe pachetul de reforme în administrație. Pe varianta cu 25% reducere scheme de personal, (40 de mii de posturi tăiate) toate partidele și-au dat acordul.

Trei zile mai târziu, Bolojan s-a sucit. Nu a mai fost de acord cu 25%, ci a propus 45%, adică o tăiere de 70 de mii de posturi, fără consultări prealabile cu PSD, USR, UDMR sau chiar măcar cu propriul partid, cu PNL.

Atunci, social-democrații au amenințat că se ridică și pleacă din ședința de Guvern, unde se discuta despre pachetul 2 de reforme.

În aceeași zi, Bolojan a retras de pe ordinea de zi reforma administrației.

Alte două zile mai târziu, adică duminică, la ședință a fost „un război al surzilor”.

Bolojan insistă să fie dați afară 45% din total număr de bugetari, pentru că grila de ocupare e de 68%, lucru care i-a nemulțumit pe toți ceilalți membri ai coaliției. Moment în care Bolojan a spus că, în condițiile în care nu se face ca el, nu are rost să mai rămână pe funcție, au spus surse liberale, pentru Gândul.

